Сегодня, 13:29 RSS

В Каталонии обвинили Мадрид в атаке на демократию, решили созвать парламент

Сегодня, 11:55

Граждане выбрали нас как своих законных представителей, и мы должны это защитить, заявил Пучдемон.

Каталония, Пучдемон
Карлес Пучдемон Reuters
Намерения центрального правительства страны отстранить региональное правительство Каталонии от власти лидер автономии Карлес Пучдемон назвал противоправными.

Об этом сообщает El Mundo.

Пучдемон в субботу вечером обратился к каталонцам, пообещав, что он не "отступит и будет защищать суверенитет каталонского парламента от интервенции, объявленной Мариано Рахоем".

"Граждане выбрали нас как своих законных представителей, и мы должны это защитить", — добавил он, обвинив Мадрид в намерении "ликвидировать нашу автономию и демократию".

Пучдемон созвал на понедельник заседание парламента Каталонии, который должен обсудить ситуацию и подготовить соответствующие шаги. В то же время, он не сказал, будут ли на сессии рассматривать вопрос провозглашения независимости.

Лидер Каталонии вновь попытался привлечь внимание международной общественности. "Если основные европейские ценности находятся под угрозой в Каталонии, значит они находятся под угрозой и в Европе", — сказал он.

Подробнее на тему читайте в материале "Главреда" "Украина — не Россия, Барселона — не Мадрид. Почему каталонцы не любят фламенко и кастаньеты".

Теги:  
Каталония, Испания, Пучдемон, Мадрид
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...