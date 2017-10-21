В Каталонии обвинили Мадрид в атаке на демократию, решили созвать парламент

Граждане выбрали нас как своих законных представителей, и мы должны это защитить, заявил Пучдемон.

Карлес Пучдемон Reuters

Намерения центрального правительства страны отстранить региональное правительство Каталонии от власти лидер автономии Карлес Пучдемон назвал противоправными.

Об этом сообщает El Mundo.

Пучдемон в субботу вечером обратился к каталонцам, пообещав, что он не "отступит и будет защищать суверенитет каталонского парламента от интервенции, объявленной Мариано Рахоем".

"Граждане выбрали нас как своих законных представителей, и мы должны это защитить", — добавил он, обвинив Мадрид в намерении "ликвидировать нашу автономию и демократию".

Пучдемон созвал на понедельник заседание парламента Каталонии, который должен обсудить ситуацию и подготовить соответствующие шаги. В то же время, он не сказал, будут ли на сессии рассматривать вопрос провозглашения независимости.

Лидер Каталонии вновь попытался привлечь внимание международной общественности. "Если основные европейские ценности находятся под угрозой в Каталонии, значит они находятся под угрозой и в Европе", — сказал он.

Подробнее на тему читайте в материале "Главреда" "Украина — не Россия, Барселона — не Мадрид. Почему каталонцы не любят фламенко и кастаньеты".