В Кремле рассказали, когда Путин даст согласие снова стать президентом России — СМИ

Формат выдвижения Путина на пост президента должен чем-то напоминать "прямую линию" общение с гражданами.

Владимир Путин. Reuters

В Кремле подтвердили выдвижение Владимира Путина на пост президента в два этапа.

Первый этап, на котором глава государства РФ публично объявит о своем согласии пойти на новый срок, намечен на ноябрь, до этого планируется провести сразу несколько мероприятий с его участием, пишет КоммерсантЪ.

Согласно планам Кремля, первый этап запланирован на ноябрь: Путин даст принципиальное согласие на то, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на новый срок.

По словам источника издания, формат события должен чем-то напоминать "прямую линию президента": общение с гражданами, которые сформулируют просьбу о выдвижении, качественная телевизионная картинка.

При этом день президентских выборов может быть перенесен на дату подписания договора об аннексии Крыма — 18 марта. Второй этап предполагает юридическое выдвижение Владимира Путина как самовыдвиженца со сбором подписей в поддержку кандидата в самые поздние сроки, чтобы официальная избирательная кампания оказалась максимально сжатой. По одной из версий, помогать сбору подписей будет актив партии "Единая Россия", но при этом каждый активист будет работать в личном качестве как член штаба.

Согласно закону "О выборах президента" в РФ, назначение выборов должно состояться с 7 по 17 декабря, и не позднее чем через 20 дней, то есть до 6 января, пройдет регистрация инициативной группы в ЦИКе.

Сам Владимир Путин, отвечая в начале сентября на вопрос, почему он до сих пор не говорит о своем выдвижении на новый срок, пояснил, что после того, как объявляют предвыборную кампанию, все "сразу же перестают работать", пишет издание.

Ранее социолог Игорь Эйдман рассказал, почему на выборах президента РФ никто не составит конкуренцию Путину.