В МИД призвали Польшу отказаться от закона, изображающего украинцев "преступными националистами"

В ведомстве заявили, что украинская тематика снова стала в польском политикуме объектом распрей.

В МИД попросили Сейм Польши проявить мудрость Фото: flickr.com/sejmrp

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали принятие Сеймом Польши законопроекта о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии", предложенного партией Kukiz'15.

На сайте МИД опубликовано заявление с комментариями в адрес нашумевшего политического решения.

В ведомстве подчеркнули, что история не должна трактоваться лишь с позиции одной стороны, а прошлое не стоит политизировать. Причинами для этого может послужить, в частности, факт совместной борьбы украинцев и поляков против тоталитарных режимов в годы Второй мировой войны.

"В этом контексте чрезвычайную обеспокоенность вызывает намерение изобразить украинский исключительно как" преступных националистов "и" коллаборационистов третьего рейха "", - говорится в заявлении.

В МИД высказали надежду, что при рассмотрении законопроекта Сенат Польши проявит мудрость и не испортит двусторонние отношения между дружественными странами.

"Осознавая чувствительность проблематики исторической памяти в жизни украинского и польского народов, призываем польскую сторону к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии украинского-польских отношений", - отметили в министерстве.

Напомним, ранее Сейм Польши утвердил закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии". На основании закона в Польше смогут заводить уголовные производства в отношении лиц, которые отрицают вину украинских националистов за преступления против поляков.

За пропаганду так называемой "бандеровской идеологии" можно будет получить штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.

Руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что принятие польским Сеймом закона о запрете "бандеровской идеологии" только ухудшит отношения между Варшавой и Киевом.



