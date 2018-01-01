В Минске боевики назвали условия по освобождению украинских заложников

Информацию озвучила первый вице-спикер Верховной Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе на Трехсторонних переговорах Ирина Геращенко.

Момент обмена заложников Униан

Боевики из группировок "ДНР" и "ЛНР" постоянно намереваются "привязать" процесс освобождения украинских заложников к амнистии тех лиц, которые были задержан украинскими правоохранителями за посягательство на государственный суверенитет Украины.

Соответствующее сообщение опубликовала представитель Украины в гуманитарной подгруппе на Трехсторонних переговорах в Минске и первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на собственной странице в Facebook.

По ее словам, очередное заседание рабочей подгруппы "закончилось ничем по причине деструктивной позиции подконтрольных Кремлю представителей ОРДЛО и их российских кураторов".

"Россияне не соглашаются на создание механизма по поиску пропавших без вести с их участием и Международного комитета красного креста. И до сих пор нет внятного ответа на украинское предложение по спискам заложников. Зато ОРДЛО пытается привязать освобождение заложников к вопросу амнистии (старая их тактика связывать два разных вопроса)", – написала Геращенко.

Она также добавила, что россияне и боевики блокируют вопрос открытия контрольного пункта въезда-выезда "Золотое".

Напомним, ранее стало известно, что Россия перебросила новое тяжелое вооружение в Донецк и Горловку.