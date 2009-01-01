В Нидерландах разогнали акцию сторонников Эрдогана и выпроводили из страны турецкого министра

Протестующие собрались возле консульства после того, как власти Нидерландов не позволили двум турецким министрам встретиться с согражданами.

В Нидерландах разогнали акцию сторонников Эрдогана Reuters

Возле турецкого консульства в Роттердаме местная власть применила конную полицию и водометы, чтобы завершить акцию протеста нескольких сотен сторонников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

Протестующие собрались возле консульства после того, как власти Нидерландов не позволили двум турецким министрам встретиться с согражданами, которые проживают в Роттердаме, пишет УНИАН.

Позже правоохранители не пустили министра Турции по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль Сайян Кайя на территорию турецкого консульства.

Сообщается, что министра остановили за 30 метров до дипмиссии. Чиновница была вынуждена в сопровождении полицейских покинуть Нидерланды после длительных переговоров с правоохранителями.

Отмечается, что напряжение между Турцией и Нидерландами нарастает из-за запрета выступлений турецких чиновников в Роттердаме перед апрельским референдумом по конституционной реформе в Турции.

В Нидерландах объяснили, что выпроводили министра по делам семьи Фатму Бетуль Саян Каю за то, что ее визит угрожал общественной безопасности на фоне обострения голландско-турецких отношений.

Об этом говорится в заявлении премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на его странице в Facebook.

"Во время контактов с турецкими властями Нидерланды неоднократно давали понять, что не следует ставить под угрозу общественный порядок и безопасность в нашей стране. Встреча частного характера в турецком консульстве или посольстве стала невозможной из-за угрозы массовых беспорядков", — заявил Рютте.

Рютте подчеркнул, что именно из соображений безопасности Нидерланды ранее не дали разрешения на посадку самолета турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу.

В то же время премьер-министр Турции Бина Йылдырым раскритиковал действия Нидерландов, которые отказали министру по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя в возможности обратиться к демонстрантам в Роттердаме, а также блокировали ей вход в здание консульства, и заявил, что ответ Турции будет жестким, сообщает Anadolu.

"Мы решительно протестуем против действий властей Нидерландов. Соответствующие меры Анкары предельно жесткими. Давление на Турцию и министра, который обладает дипломатической неприкосновенностью, недопустимы ", — цитирует агентство слова премьера.

Напомним, ранее Эрдоган резко ответил на отказ Нидерландов во въезде главе МИД Турции.