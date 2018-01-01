В ОБСЕ прокомментировали недопуск граждан РФ на выборы в Украине

Москва и Киев должны сами определять процесс обеспечения голосования.

Возможность голосования на выборах президента России в Украине должны согласовывать между собой власти двух стран, так как международные стандарты в этой области отсутствуют, заявили в БДИПЧ ОБСЕ.

"В связи с отсутствием международных стандартов или соглашений об обеспечении голосования на зарубежных выборах я думаю, что такие процессы голосования определяются двусторонними соглашениями между двумя участвующими странами", – передает ТАСС слова пресс-секретаря БДИПЧ ОБСЕ Томаса Раймера.

В Киеве националисты блокируют доступ к посольству РФ в Украине.

В МИД России эти действия назвали запугиванием и провокацией.