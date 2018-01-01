В Польше в результате смертельного ДТП автобус с украинцами угодил под грузовик, фото

В полиции сообщили, что микроавтобус Ford выехал на полосу встречного движения.

В результате ДТП в Польше погибли украинские трудовые мигранты Фото: nowiny24.pl

Неподалеку от польского города Перемышль 8 марта автомобиль Ford с украинцами на скользкой дороге съехал на встречную полосу и попал под колеса грузовика с прицепом.

В микроавтобусе находилось шесть человек, двое из которых погибли на месте. Об этом сообщает издание nowiny24.pl.

По словам представителя полиции Польши Магдалены Стекуры, четверо пострадавших направлены в больницы Перемышля и близлежащих населенных пунктов. В частности, одного травмированного доставлял в госпиталь вертолет. Водитель автобуса был трезв.

Сообщается, что украинские трудовые мигранты ехали из соседнего города Стары Бирцзы. Они там работают строителями на реконструкции моста. До месте назначения граждане Украины не доехали всего 0,5 километра.

Полиция начала по факту происшествия следственные действия. Временно движение на данном участке пути закрыто.

Напомним, ранее в Польше на участке дороги Ополе – Хмеловичак неподалеку от провинциального города Ополе пассажирский автомобиль Volkswagen с украинцами на переезде столкнулся с железнодорожным составом.