В российский город, "свободный от геев", массово съезжаются ЛГБТ-активисты

В октябре прошлого года ЛГБТ-активисты уже пытались провести гей-парад в Выборге.

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В администрацию российского города Светогорск, Выборгского района пришло две заявки о проведении публичных мероприятий со стороны ЛГБТ-активистов.

Об этом пишет 47news.ru.

В одном из них авторы сообщают, что собираются в конце марта провести в городе митинг с призывом к российским властям узаконить однополые брачные союзы по примеру Финляндии. В другом — осудить гомофобные высказывания главы администрации Светогорска Сергея Давыдова. Акцию протеста они собираются провести рядом с местом его работы.

Предполагается, что на мероприятия соберутся по сто человек, притом первое должно пройти утром, а второе — вечером.

1 марта Светогорск был объявлен городом, свободным от геев, однако представители сексуальных меньшинств пообещали, что докажут местной власти обратное. В октябре прошлого года ЛГБТ-активисты уже пытались провести гей-парад в Выборге, однако, получили отпор со стороны районной власти.

Напомним, в Питере хотят судиться с Мадонной за гей-пропаганду.