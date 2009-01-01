В российский город, "свободный от геев", массово съезжаются ЛГБТ-активисты

В октябре прошлого года ЛГБТ-активисты уже пытались провести гей-парад в Выборге.
Об этом пишет 47news.ru.
В одном из них авторы сообщают, что собираются в конце марта провести в городе митинг с призывом к российским властям узаконить однополые брачные союзы по примеру Финляндии. В другом — осудить гомофобные высказывания главы администрации Светогорска Сергея Давыдова. Акцию протеста они собираются провести рядом с местом его работы.
Предполагается, что на мероприятия соберутся по сто человек, притом первое должно пройти утром, а второе — вечером.
1 марта Светогорск был объявлен городом, свободным от геев, однако представители сексуальных меньшинств пообещали, что докажут местной власти обратное. В октябре прошлого года ЛГБТ-активисты уже пытались провести гей-парад в Выборге, однако, получили отпор со стороны районной власти.
Напомним, в Питере хотят судиться с Мадонной за гей-пропаганду.