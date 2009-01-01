В Швейцарии самолет рухнул на детский лагерь, есть погибшие и раненые

Погибли два 14-летних мальчика и пилот. Еще одна 17-летняя девушка получила серьезные травмы.

фото: ВВС

В пятницу утром, 4 августа, в Швейцарии в кантоне Граубунден потерпел крушение легкомоторный самолет, который упал на летний лагерь для подростков.

Об этом идет речь в сообщении BBC.

По информации местных правоохранителей, погибли два 14-летних мальчика и пилот. Еще одна 17-летняя девушка получила серьезные травмы. Полиция начала расследование трагедии.

Полет самолета над лагерем должен был стать "изюминкой" для отдыхающих. Авиакатастрофа произошло примерно через 10 минут после взлета.

Летний лагерь для детей, который был организован Швейцарским аэроклубом, работает уже 35 лет. В этом году, по данным местных СМИ, туда приехали 192 подростка.

Напомним, в Португалии самолет совершил экстренную посадку на пляже, есть жертвы.

Фото: ВВС.

Видео: jass news.