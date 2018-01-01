В США в штаб-квартире YouTube неизвестный устроил стрельбу: детали инцидента

Очередное огнестрельное происшествие произошло в пределах штата Калифорния.

Штаб-квартира YouTube Бюро-стиль

В штаб-квартиру популярного видеохостинга YouTube, расположенного в городе Сан-Бруно (Калифорния, США) проник человек с оружием и устроил стрельбу.

Такое сообщение во вторник, 3 апреля, опубликовал американский канал CBS со ссылкой на очевидцев инцидента.

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На место происшествия прибыли кареты скорой помощи и полиции. Сведения о пострадавших на данный момент отсутствуют.

Позднее сотрудник YouTube Тодд Шерман заявил о том, что люди массово покидают здание штаб-квартиры. Он также сообщил, что видел кровь на лестничном пролете. По словам Шермана, стрелок мог совершить суицид.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в штате Техас мужчина открыл стрельбу в баптистской церкви.