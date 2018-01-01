В США запустили ракету с "марсианским" зондом NASA, видео

Запуск был осуществлен сегодня в Калифорнии на базе ВВС.
Запуск был осуществлен в штате Калифорния на базе военно-воздушных сил Ванденберг, свидетельствует видео NASA, опубликованное в YouTube.
Путешествие зонда к Марсу займет около шести месяцев, предполагается, что там он соберет образцы, которые помогут понять, как образовались каменистые планеты, говорится на странице ведомства в Twitter.
Ранее сообщалось, что зонд NASA InSight является первым аппаратом, который изучит глубинные слои почвы Марса, поэтому вместо колес у него крепкий каркас, позволяющий устоять практически на любой поверхности. Узнать больше о зонде можно здесь.
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