В Таджикистане микроавтобус упал в реку: десять жертв, среди них есть дети

Авария случилась вчера утром на юго-востоке страны.

Люди в транспортном средстве, иллюстрация Reuters

В понедельник утром, 28 августа, на юго-востоке Таджикистанав реку Шохдара, погибли десять человек, в том числе четыре ребенка, трое людей пострадали и попали в больницу.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные дежурной части комитета по чрезвычайным ситуациям.

В то же время агентство уточнило, что авария произошла на трассе Рошткала — Хорог.

"… в микроавтобусе находились 13 человек, в том числе четверо детей. По предварительной версии, водитель не справился с управлением и микроавтобус упал в реку Шохдара", — говорится в статье.

Напомним, 25 августа в российском поселке Волна (Краснодарский край) автобус с рабочими упал со строящегося пирса в Черное море, погибли 19 человек, более 30 — пострадали. ДТП случилось из-за неисправности в тормозной системе транспортного средства.