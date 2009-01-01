Новая утечка WikiLeaks опубликована в итальянской газете Repubblica.

Спецслужбы РФ следят за абонентами, рассказали в WikiLeaks news-front.info

Петербургская компания Peter Service помогает спецслужбам РФ следить за российскими абонентами и интернет-пользователями.

Об этом пишет "Дождь" со ссылкой на новую публикацию WikiLeaks.

Новая утечка WikiLeaks опубликована в итальянской газете Repubblica. Это будет цикл материалов под общим названием "Шпионские файлы России". По данным организации, Peter Service поставляет программное обеспечение телекоммуникационным компаниям и устанавливает в их сети системы, которые собирают данные об активности пользователей.

Peter Service может предоставлять госструктурам записи телефонных разговоров и сообщений, номера идентификаторов устройств (IMEI, MAC-адреса), IP-адреса, информацию о сотовых вышках и другие данные.

WikiLeaks утверждает, что Peter Service может обрабатывать до 500 миллионов соединений в сутки. Информацию в базе можно найти в среднем за 10 секунд. В опубликованных документах есть описание адаптера протокола 538, благодаря которому российские власти получают доступ к хранимой информации.

По данным WikiLeaks, благодаря инструменту Traffic Data Mart можно узнать, какие сайты посещал пользователь, сколько времени он провел на какой-либо странице и через какое устройство он это делал.

Также с помощью этого инструмента ведется список сайтов по категориям, представляющим интерес для спецслужб: запрещенные сайты и блоги, электронная почта, сайты по продаже оружия и наркотиков, порталы с террористическим или "агрессивным" контентом.

Peter Service отвергла все обвинения в слежке и сотрудничестве со спецслужбами. В компании заявили, что работают в строгом соответствии с законами стран, где есть их клиенты.

"Неприкосновенность частной жизни — один из постулатов нашей работы. Сотрудники компании не имеют доступа к абонентским данным, тем более компания никогда не передавала информацию об абонентах наших клиентов спецслужбам какой-либо страны", — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Отметим, что WikiLeaks неоднократно обвиняли в симпатиях российскому правительству. В частности, издание Foreign policy писало, что основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался публиковать большой объем данных о вторжении России в Украину.

Новая публикация WikiLeaks вряд ли убедит всех в том, что организация не имеет связи с российскими властями.



Издание TechCrunch также отмечает, что доказать подлинность этих документов сложно, а организация пытается отвлечь всех от разговоров об их связи с Кремлем.

Вице-президент центра стратегических и международных исследований Джеймс Эндрю Льюис в разговоре с Wired предположил, что утечка могла быть согласована с ФСБ.

Напомним, ранее крымский татарин рассказал, как в застенках российски спецслужб его били и пытали электротоком.