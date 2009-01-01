Вмешательство РФ в американские выборы. ФБР обыскало дом экс-политтехнолога Януковича

Следственные действия в доме в штате Вирджиния являются частью расследования специального прокурора.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на The Washington Post.
Отмечается, что следственные действия в доме в штате Вирджиния являются частью расследования специального прокурора относительно возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года.
Рейд, санкционированный ордером, был проведен без предупреждения 26 июля, на следующий день после того, как Манафорт встретился с членами Сенатского комитета по вопросам разведки, проинформировал The Washington Post, ссылаясь на людей, знакомых с расследованием.
Напомним, ранее сообщалось, что экс-глава штаба Трампа получил миллионы долларов от Партии регионов.