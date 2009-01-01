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Вмешательство РФ в американские выборы. ФБР обыскало дом экс-политтехнолога Януковича

Сегодня, 21:36

Следственные действия в доме в штате Вирджиния являются частью расследования специального прокурора.

Пола Манафорт
Пол Манафорт Reuters
Агенты ФБР изъяли документы и другие материалы из загородного дома Пола Манафорта, бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа и экс-политтехнолога беглого президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на The Washington Post.

Отмечается, что следственные действия в доме в штате Вирджиния являются частью расследования специального прокурора относительно возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

Рейд, санкционированный ордером, был проведен без предупреждения 26 июля, на следующий день после того, как Манафорт встретился с членами Сенатского комитета по вопросам разведки, проинформировал The Washington Post, ссылаясь на людей, знакомых с расследованием.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-глава штаба Трампа получил миллионы долларов от Партии регионов.

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Манафорт, Янукович, Трамп, США, ФБР, обыск
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