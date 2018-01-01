"Все в шоколаде": в Польше из грузовика на трассу вылилось 24 тонны шоколада. Фото, видео

Пожарники, которые занимаются его уборкой, даже специально проконсультировались с кондитерами.
9 мая на автотрассе между польскими городами Варшава и Познань из перевернувшейся фуры вытекло на дорогу 24 тонны жидкого шоколада.
Как сообщает телеканал TVN24, водитель цистерновоза врезался в барьер разделяющий полосы на автомагистрали по неизвестным причинам. Его госпитализировали со сломанной рукой, а для устранения последствий аварии вызвали сотрудников экстренных служб.
На данный момент движение по трассе перекрыто в обе стороны, из-за чего образовалась гигантская пробка.
На открытом воздухе жидкий шоколад быстро застывает, а это усложняет его уборку. Пожарники, которые занимаются его уборкой, даже специально проконсультировались с кондитерами.
"Мы связались с производителем шоколада. Вместе мы согласились с тем, что вам нужно использовать моечные машины под давлением, но это займет некоторое время. Холодный шоколад хуже снега", – рассказал бригадир пожарных Богдан Ковальски.
По его словам, водители до приезда спасателей продолжали движение по трассе и в результате развезли шоколад на несколько километров.
Напомним, в ночь на среду, 9 мая, в Киеве иномарка на встречке влетела в фуру, есть жертва. Авария случилась прошлой ночью в Дарницком районе столицы.
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