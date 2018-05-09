"Все в шоколаде": в Польше из грузовика на трассу вылилось 24 тонны шоколада. Фото, видео

9 мая на автотрассе между польскими городами Варшава и Познань из перевернувшейся фуры вытекло на дорогу 24 тонны жидкого шоколада.

Как сообщает телеканал TVN24, водитель цистерновоза врезался в барьер разделяющий полосы на автомагистрали по неизвестным причинам. Его госпитализировали со сломанной рукой, а для устранения последствий аварии вызвали сотрудников экстренных служб.

На данный момент движение по трассе перекрыто в обе стороны, из-за чего образовалась гигантская пробка.

На открытом воздухе жидкий шоколад быстро застывает, а это усложняет его уборку. Пожарники, которые занимаются его уборкой, даже специально проконсультировались с кондитерами.

"Мы связались с производителем шоколада. Вместе мы согласились с тем, что вам нужно использовать моечные машины под давлением, но это займет некоторое время. Холодный шоколад хуже снега", – рассказал бригадир пожарных Богдан Ковальски.

По его словам, водители до приезда спасателей продолжали движение по трассе и в результате развезли шоколад на несколько километров.

Напомним, в ночь на среду, 9 мая, в Киеве иномарка на встречке влетела в фуру, есть жертва. Авария случилась прошлой ночью в Дарницком районе столицы.