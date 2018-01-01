Встреча Путина с Трампом: Белый дом сделал официальное заявление

Возможность встречи главы государств обсудили 20 марта в ходе телефонного разговора.

Трамп договорился встретиться с Путиным. Reuters

Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс на брифинге во вторник, 2 апреля.

При этом дату встречи представитель Белого дома не назвала. Однако она уточнила, что та состоится "в ближайшем будущем". Возможность встречи главы государств обсудили 20 марта в ходе телефонного разговора.

"Они обсудили двустороннюю встречу в недалеком будущем в ряде потенциальных мест, в том числе в Белом доме", – сообщила Сандерс.

Ранее СМИ сообщили, что в ходе переговоров, состоявшихся 20 марта, Трамп предупредил Путина, что выиграет гонку вооружений в случае, если она начнется. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что таких фраз со стороны Трампа в ходе телефонного разговора не звучало.