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Встреча Путина с Трампом: Белый дом сделал официальное заявление

Сегодня, 20:58

Возможность встречи главы государств обсудили 20 марта в ходе телефонного разговора.

Дональд Трамп и Владимир Путин
Трамп договорился встретиться с Путиным. Reuters
Белый дом подтвердил встречу президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс на брифинге во вторник, 2 апреля.

При этом дату встречи представитель Белого дома не назвала. Однако она уточнила, что та состоится "в ближайшем будущем". Возможность встречи главы государств обсудили 20 марта в ходе телефонного разговора.

"Они обсудили двустороннюю встречу в недалеком будущем в ряде потенциальных мест, в том числе в Белом доме", – сообщила Сандерс.

Ранее СМИ сообщили, что в ходе переговоров, состоявшихся 20 марта, Трамп предупредил Путина, что выиграет гонку вооружений в случае, если она начнется. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что таких фраз со стороны Трампа в ходе телефонного разговора не звучало.
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Дональд Трамп, Владимир Путин, Белый дом, переговоры, Сара Сандерс
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