Теракт в Манчестере. Число жертв возросло до 22-х, ответственность за взрыв взяло на себя ИГИЛ

Правоохранители подтвердили, что среди погибших есть дети.

В Англии возросло число жертв теракта Reuters

В Манчестере число жертв при взрыве на стадионе Manchester Arena возросло до 22 человек, среди них есть дети.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местную полицию.

"Полиция Манчестера сообщает о 22 погибших и 59 пострадавших", — отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что правоохранители подтвердили, что среди погибших есть дети.

Информацию о личностях погибших пока не разглашают.

В свою очередь, "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в британском Манчестере, в результате которого погибли 22 человека. Соответствующее видео террористов было размещено в социальных сетях, передает ТАСС со ссылкой на иракский интернет-портал "Ахбар Ирак".

Напомним, ранее сообщалось, что взрыв на крытом стадионе английского города Манчестер мог совершить террорист-смертник.