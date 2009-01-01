Теракт в Манчестере. Число жертв возросло до 22-х, ответственность за взрыв взяло на себя ИГИЛ

Правоохранители подтвердили, что среди погибших есть дети.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местную полицию.
"Полиция Манчестера сообщает о 22 погибших и 59 пострадавших", — отмечается в сообщении.
При этом добавляется, что правоохранители подтвердили, что среди погибших есть дети.
Информацию о личностях погибших пока не разглашают.
В свою очередь, "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в британском Манчестере, в результате которого погибли 22 человека. Соответствующее видео террористов было размещено в социальных сетях, передает ТАСС со ссылкой на иракский интернет-портал "Ахбар Ирак".
Напомним, ранее сообщалось, что взрыв на крытом стадионе английского города Манчестер мог совершить террорист-смертник.