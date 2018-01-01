"Ядерная кнопка у меня на столе". Ким Чен Ын пригрозил США

Ядерные силы позволят сдерживать США в их стремлении начать войну с КНДР, заявил лидет Северной Кореи.

Ким Чен Ын следит за запуском ракеты. Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о завершении создания национальных ядерных сил. Он высоко оценил успехи в развитии ракетной программы и пообещал, что вскоре состоится новый запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Ким Чен Ын также предупредил, что у него на рабочем столе теперь есть ядерная кнопка, пишет РИА Новости.

"Мы завершили создание ядерных сил нашей страны. Вашингтон никогда не начнет войны против нас, ибо все Соединенные Штаты находятся в пределах действия нашего ядерного оружия. Ядерная кнопка лежит на моем столе. Это реальность, а не угроза", – сказал он.

По его словам, ядерные силы позволят сдерживать США в их стремлении начать войну с КНДР. А если Пхеньян сам примет решение нанести ядерный удар, то в зоне поражения окажется вся территория Соединенных Штатов.