За неделю пилоты НАТО перехватили более 20 российских военных самолетов над Балтикой

Пилоты воздушной миссии НАТО в странах Балтии на минувшей неделе восемь раз взлетали для опознания военных самолётов РФ.

Пилоты НАТО перехватили более 20 самолетов РФ vpk.name

Самолеты Организации североатлантического договора (НАТО) на прошлой неделе 8 раз сопровождали более 20 полетов российских самолетов над странами Балтики.

Об этом идет речь в сообщении балтийского издания Delfi.

Отмечается, что пилоты воздушной миссии НАТО в странах Балтии на минувшей неделе восемь раз взлетали для опознания и сопровождения летевших над Балтийским морем военных самолётов России, общей численностью 21.

Министерство обороны Литвы сообщило, что примерно половина из этого числа были истребители, остальные — транспортные и даже пассажирские самолёты. Многие российские транспортники летели с отключенными транспондерами. Больше всего — 10 российских аппаратов — самолётам НАТО пришлось сопровождать в четверг, для чего они взлетали в тот день трижды.

Напомним, ранее сообщалось, что над Балтийским морем польские "Ястребы" перехватили самолет-разведчик РФ.