Замена скандального Аграмунта. Избран новый президент ПАСЕ

Политика из Кипра поддержали 132 парламентария.
Об этом зампредседателя Верховной Рады, член Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.
В то же время она уточнила, что Кириакидес поддержали 132 парламентария, а оппонента политика — Эммануэля Зингериса из Литвы — 84.
"Ее президентство будет самым коротким — до января 2018 года… Едва ли не впервые был нарушен квотный принцип, выборы превратились не в формальность, а в реальное голосование", — отметила нардеп.
Напомним, 6 октября стало известно, что уже бывший президент ПАСЕ Педро Аграмунт решил уйти в отставку. В конце апреля Ассамблея после скандала из-за визита в Сирию лишила политика права представлять ее.