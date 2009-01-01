Замена скандального Аграмунта. Избран новый президент ПАСЕ

Политика из Кипра поддержали 132 парламентария.

ПАСЕ, иллюстрация Facebook.com

Во вторник, 10 октября, в(ПАСЕ, заседает во французском Страсбурге) прошел третий тур выборов ее президента, победила Стелла Кириакидес из Кипра.

Об этом зампредседателя Верховной Рады, член Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.

В то же время она уточнила, что Кириакидес поддержали 132 парламентария, а оппонента политика — Эммануэля Зингериса из Литвы — 84.

"Ее президентство будет самым коротким — до января 2018 года… Едва ли не впервые был нарушен квотный принцип, выборы превратились не в формальность, а в реальное голосование", — отметила нардеп.

Напомним, 6 октября стало известно, что уже бывший президент ПАСЕ Педро Аграмунт решил уйти в отставку. В конце апреля Ассамблея после скандала из-за визита в Сирию лишила политика права представлять ее.