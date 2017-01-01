Западным СМИ стало известно, попадет ли переданное США Украине оружие на фронт

Американские журналисты приоткрыли завесу тайны над планами военных США по передаче летального оружия ВСУ.

FGM-148 Javelin 112.ua

США предоставят оружие Украине ради того, чтобы предотвратить переход нынешнего военного конфликта на Донбассе в крупномасштабные боевые действия.

Такое сообщение опубликовало авторитетное американское издание The Wall Street Journal, информирует "Голос Америки".

Согласно его данным, американские военные намерены передать украинским коллегам противотанковые ракетные комплексы Javelin - однако, только в те подразделения, которые расположены далеко от линии фронта. Эта мера предосторожности будет применена ради того, чтобы полученное оружие ВСУ не использовали для наступательных действий, и ради того, чтобы комплексы не могли достаться врагу во время отступления украинских военных.

Ранее, в 2014-м, когда США передали ВСУ радарные системы для выявления расположения вражеской артиллерии, в сжатые сроки одна из таких установок - расположенная неподалеку от города Дебальцево - оказалась захвачена сепаратистами.

По словам представителя украинских военных, управляющие части этой системы перед отступлением были уничтожены. Однако, как сообщают в Пентагоне, этот случай - далеко не единственный.

Кроме того, предоставленное американцами оборудование после агрессии РФ против Грузии в 2008 году было захвачено на россиянами на военным базах, а некоторые его части позже продавались на черном рынке в Тбилиси.

Напомним, в США одобрили первые поставки летального оружия в Украину в конце минувшего года