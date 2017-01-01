Западным СМИ стало известно, попадет ли переданное США Украине оружие на фронт

Американские журналисты приоткрыли завесу тайны над планами военных США по передаче летального оружия ВСУ.
Такое сообщение опубликовало авторитетное американское издание The Wall Street Journal, информирует "Голос Америки".
Согласно его данным, американские военные намерены передать украинским коллегам противотанковые ракетные комплексы Javelin - однако, только в те подразделения, которые расположены далеко от линии фронта. Эта мера предосторожности будет применена ради того, чтобы полученное оружие ВСУ не использовали для наступательных действий, и ради того, чтобы комплексы не могли достаться врагу во время отступления украинских военных.
Ранее, в 2014-м, когда США передали ВСУ радарные системы для выявления расположения вражеской артиллерии, в сжатые сроки одна из таких установок - расположенная неподалеку от города Дебальцево - оказалась захвачена сепаратистами.
По словам представителя украинских военных, управляющие части этой системы перед отступлением были уничтожены. Однако, как сообщают в Пентагоне, этот случай - далеко не единственный.
Кроме того, предоставленное американцами оборудование после агрессии РФ против Грузии в 2008 году было захвачено на россиянами на военным базах, а некоторые его части позже продавались на черном рынке в Тбилиси.
Напомним, в США одобрили первые поставки летального оружия в Украину в конце минувшего года