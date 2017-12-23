США будут поставлять Украине противотанковые ракеты Javelin

Соединенные Штаты Америки приняли решение о поставках оборонительного вооружения Украине для борьбы с поддерживаемыми Россией сепаратистами в восточной части страны.

Об этом сообщили в Государственном департаменте США.

Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила: "Помощь США носит исключительно оборонительный характер, и, как мы всегда говорили, Украина является суверенной страной и имеет право защищаться.

Соединенные Штаты решили поставить Украине усиленные оборонительные возможности в качестве части наших усилий по оказанию помощи Украине по построению ее долговременных оборонительных возможностей для защиты ее суверенитета и территориальной целостности, а также для отражения дальнейших агрессий", — говорится заявлении Науэрт

В нем добавляется, что США сохраняют приверженность выполнению минских соглашений для урегулирования ситуации на востоке Украины.

Ранее американский телеканал ABC News со ссылкой на многочисленные источники в Государственном департаменте США сообщало, что президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет Украине.

"Если президент формально одобрит план, он будет представлен Конгрессу, который будет иметь 30 дней на рассмотрение. В случае одобрения со стороны Конгресса, выполнение плана станет задачей Государственного департамента США", — говорится в сообщении.

Между тем, как сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников, администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе противотанковых ракет Javelin.

"Общая стоимость оборонного пакета составит 47 миллионов долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок", — отмечают в ABC News со ссылкой на собеседника в Госдепе.

Внешнеполитическое ведомство США не подтвердило и не опровергло данную информацию в ответ на запрос издания.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа одобрила продажу летального вооружения Украине на 41,5 миллионов долларов. Речь идет о поставках крупнокалиберных снайперских винтовок M107A1, а также запчастей и боеприпасов к ним.

Между тем пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков успел пригрозить кровопролитием на Донбассе в случае поставки летальной оружия из США в Украину.