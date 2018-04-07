Сегодня, 19:31 RSS

Запугивание наблюдателей ОБСЕ на Донбассе: появилась реакция Волкера

Сегодня, 18:14

РФ должна начать выполнять Минские договоренности, заявил специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины.

Наблюдатель ОБСЕ
Курт Волкер отреагировал на угрозы наблюдателям ОБСЕ 112.ua
Россия и поддерживаемые ею боевики должны прекратить запугивать и угрожать наблюдателям ОБСЕ на Донбассе.

Об этом специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер написал в своем Twitter.

"Россия и поддерживаемые ею боевики на востоке Украины должны прекратить угрожать или запугивать СММ ОБСЕ и начать выполнять Минские договоренности", — написал Волкер.


Таким образом Волкер отреагировал на инцидент, который произошел 5 апреля возле оккупированного населенного пункта Кременец недалеко от Донецка, когда боевики запретили наблюдателям ОБСЕ запустить беспилотник и угрожали им оружием.

Напомним, ранее также сообщалось, что боевики "ЛНР" не пропустили наблюдателей ОБСЕ к границе с Россией.
Теги:  
Курт Волкер, Донбасс, Россия, ОБСЕ
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...