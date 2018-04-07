Запугивание наблюдателей ОБСЕ на Донбассе: появилась реакция Волкера

РФ должна начать выполнять Минские договоренности, заявил специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины.

Курт Волкер отреагировал на угрозы наблюдателям ОБСЕ 112.ua

Россия и поддерживаемые ею боевики должны прекратить запугивать и угрожатьна Донбассе.

Об этом специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер написал в своем Twitter.

"Россия и поддерживаемые ею боевики на востоке Украины должны прекратить угрожать или запугивать СММ ОБСЕ и начать выполнять Минские договоренности", — написал Волкер.

Russia and its proxies in eastern Ukraine need to stop threatening or intimidating the @OSCE_SMM and start fulfilling the Minsk agreements that it signed up to. https://t.co/qTEOXPvxqZ — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) April 7, 2018

Таким образом Волкер отреагировал на инцидент, который произошел 5 апреля возле оккупированного населенного пункта Кременец недалеко от Донецка, когда боевики запретили наблюдателям ОБСЕ запустить беспилотник и угрожали им оружием.

Напомним, ранее также сообщалось, что боевики "ЛНР" не пропустили наблюдателей ОБСЕ к границе с Россией.