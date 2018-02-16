В ОБСЕ подтвердили, что ВСУ продвинулись вперед на Луганщине

Украинские военные в районе проведения АТО продвинулись вперед возле Новоалександровки на западе Луганской области.

Об этом сказал первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг после посещения Луганщины, сообщает Интерфакс-Украина.

"Наши наблюдатели установили факты, которые четко указывают на то, что подразделения Вооруженных сил Украины продвинулись вперед на западе Луганской области около села Новоалександровка", — сказал он.

Кроме того, на прошлой неделе наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 15 единиц вооружения, которое размещено с нарушением согласованных линий отведения: 9 — в подконтрольных Киеву и 6 — в неподконтрольных районах.

По словам Хуга, начиная со среды, 14 февраля, отмечалось вновь активное применение запрещенного вооружения в Луганской области. В частности, было зафиксировано более 3 тыс. случаев нарушения прекращения огня.

"Среда фактически стала самым худшим днем с марта 2017 года по количеству применения такого вооружения", — подчеркнул Хуг.

Также, запрещенное вооружение применялось, как минимум 1 тыс. раз, из которых 360 случаев применения систем залпового огня.

Кроме того, Хуг сообщил, 9 февраля вооруженные люди из самопровозглашенной "Донецкой народной республики" сделали несколько выстрелов вблизи наблюдателей СММ.

Также несколько раз на текущей неделе велся прицельный огонь по беспилотным аппаратам.

Напомним, в Луганской области ВСУ взяли под контроль населенный пункт Новоалександровка, который два года находился в так называемой "серой зоне" между позициями ВСУ и террористов.