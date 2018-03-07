Сменили концепцию. Боевики "ЛНР" не пропустили наблюдателей ОБСЕ к границе с Россией

Боевики террористической группировки "ЛНР" не пропустили наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в населенный пункт Вознесеновка − в 65 километрах от временно оккупированного Луганска (неподалеку от границы с РФ).

Соответствующее сообщение в среду, 7 марта, опубликовал портал LIGA.net со ссылкой на пресс-службу миссии.

"На пункте пропуска на границе вблизи Вознесеновки (Червонопартизанск после декоммунизации - ред.) боевик "ЛНР" сказал патрулю миссии покинуть этот район, ссылаясь на "новые распоряжения"", - заявили в пресс-службе.

По данным ОБСЕ, на ж/д станции "Красная Могила" в Вознесеновке террорист также приказал патрулю миссии покинуть этот район, ссылаясь на "новые распоряжения".

Напомним, ранее представители миссии рассказывали о том, как боевики мешают работе наблюдателей на Донбассе. Незадолго до этого в ОБСЕ подтвердили наличие у них тяжелого вооружения