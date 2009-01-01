Аваков назвал сроки урегулирования ситуации на Донбассе, пограничники должны быть готовы

По словам Авакова, пограничники первыми принимают удар и первыми идут вперед.

Арсен Аваков УНИАН

Политическое урегулирование ситуации на оккупированном Донбассе произойдет в ближайшие полтора года.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью Интерфакс-Украина.

"Я ставлю задачу нашим пограничникам: будьте готовы обеспечить контроль на границе в любой момент, когда начнется политическое урегулирование вопроса конфликта на Донбассе — а я уверен, что это должно произойти в ближайшие полтора года — вы будете первыми", — подчеркнул он.

По словам Авакова, пограничники первыми принимают удар и первыми идут вперед. Украинская сторона должна подготовиться к тому, чтобы занять международно признанные границы Украины и обеспечить контроль на них.

"Это одна из сверхзадач, которую я поставил пограничникам в начале года на коллегии, ее выполнение считаю обязательным. Точно также должны быть готовы к деоккупации силы Национальной полиции и Нацгвардии. Такая задача обязательно появится, и это не должно быть неожиданной проблемой для нас", — отметил Аваков.

Напомним, в Европарламенте заявили, что Россия несет прямую ответственность за решение конфликта на Донбассе.