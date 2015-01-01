Боевики держат Светлодарку под прицелом: мстят за отбитые позиции

Бороться за утраченное на Светлодарке боевики не стали.

Бои на Донбассе, иллюстрация Facebook.com

боевики вновь активизировали мощные обстрелы. По словам бойцов, это будто месть за отбитые в прошлом месяце позиции , которые военные с потерями заняли в лесу.

Бороться за утраченное этой ночью боевики не стали, сообщает ТСН.

Отмечается, что бой шел в 10 километрах отсюда. Закончился он внезапно, как только упал густой туман. Пулемет Дегтярева-Шпагина тоже замолчал внезапно. Когда на дворе туман, ребята обычно ждут диверсантов. Они прочесывают территорию, чтобы встреча не стала неожиданностью. В свою очередь с другой стороны Светлодарской дуги возвращаются те, кто всю ночь провел под вражеским обстрелом.

На утро стало известно, что боевики действительно стреляли по бойцам, которые держат Светлодарскую дугу, в частности, из пулеметов и минометов различного калибра. И в какое-то время, говорят ребята, они почувствовали, что будет наступление, но его, к счастью, не произошло.

По данным собственных источников издания, на Светлодарке не был ранен ни один боец.

Напомним, 18 декабря боевики атаковали украинских военных на Светлодарской дуге. Всего было осуществлено три огневых налета продолжительностью от трех до шести часов каждый. Пять украинских военнослужащих погибли, шестеро получили ранения, еще в 10 — травмы и контузии. Один раненый попал в плен. По данным штаба АТО, это самые тяжелые потери ВСУ за последние 5 месяцев.

Видео: ТСН