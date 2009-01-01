Боевики наглели у Авдеевки и Мариуполя: били из гранатомета, пулемета и стрелкового оружия

Под вражеским огнем оказывались наши укрепления на подступах к Зайцеву и Каменке и у Майорска.

В районе Широкино было жарко Facebook Владимира Гунько

В конце прошлых суток, 2 сентября, впротивник увеличил число обстрелов украинских позиций. После 18 часов боевики активизировали огневые провокации с использованием стрелкового оружия как на Донецком, так и на Приморском направлениях.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В частности, в районе Авдеевской промзоны противник 4 раза обстреливал наши опорные пункты из стрелкового оружия и гранатомета. Также вечером и ночью под вражеским огнем дважды оказывались наши укрепления на подступах к Зайцеву и Каменке и трижды — у Майорска.

На Приморском направлении враг 4 раза из гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия обстрелял наши опорные пункты у Водяного. Кроме того, факты применения боевиками стрелкового оружия зафиксированы в окрестностях Талаковки и Гнутово. А в районе Широкино дважды бил вражеский крупнокалиберный пулемет.

На Луганском направлении было относительно спокойно. Однако и здесь около 20 часов вблизи Новозвановки бандиты применяли гранатомет.

Всего за прошлые сутки незаконные вооруженные формирования 26 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Подавляющее большинство огневых провокаций осуществлялись из стрелкового оружия и были непродолжительными. Потерь среди украинских военных нет.

Ранее "Главред" сообщал об угрозе для сил АТО в Авдеевке, там боевики перебрасывают танки, БМП и БТРы.