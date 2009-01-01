Боевики снова оживились, горячо было у Донецка и Мариуполя: 2 бойца сил АТО погибли, 5 — ранены

Противник 53 раза открывал огонь вдоль всей линии соприкосновения

Пробитая каска Facebook/ пресс-центр АТО

Ситуация в районе проведения АТО остается сложной, с частичными признаками ее ухудшения на отдельных направлениях.продолжают применять оружие против украинских подразделений, все чаще используя и запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы. Так, в течение прошлых суток, 2 июня, противник 53 раза открывал огонь вдоль всей линии соприкосновения.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

Приморское направление. Почти половина фактов нарушения боевиками договоренностей о прекращении огня приходится именно на этот участок фронта. 25 раз здесь бандиты били по нашим позициям. В частности, из 120-мм минометов противник вчера неоднократного обстреливал украинские укрепления в районе Чермалыка. А из западных окраин временно оккупированного Донецка боевики несколько раз из минометов калибра 82 мм открывали огонь по опорным пунктам сил АТО у Марьинки. Во время одного из таких обстрелов, около 17:00, несколько вражеских мин попали по жилому кварталу этого населенного пункта. В результате таких коварных действий со стороны НЗФ двое местных жителей получили ранения.

Было вчера беспокойно и на других участках данного направления. В частности, в районе Водяного, Гнутово, Талаковки, Павлополя, Богдановки и Новотроицкого бандиты неоднократно вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия различного калибра. У Богдановки украинских воинов также активно обстреливал вражеский снайпер.

Донецкое направление. Там в течение прошлых суток ситуация снова осложнилась. В частности, снова неспокойно в южном и восточном пригороде Авдеевки, где противник вчера несколько раз открывал огонь по нашим опорным пунктам из 120-мм и 82-мм минометов, также из средств поражения меньшей мощности. Кроме того, из минометов калибра 120 мм и гранатометов боевики обстреливали украинских воинов, которые держат оборону у Песок. Из крупнокалиберных пулеметов оккупанты били неподалеку Опытного. А из окрестностей временно оккупированной Горловки пророссийские вооруженные банды, используя гранатометы различных модификаций и вооружение БМП, обстреливали наших опорные пункты в районе Зайцево и Майорска.

Луганский направление. На этой части линии соприкосновения за прошлые сутки зафиксированы 14 фактов использования боевиками оружия. Большинство из них приходится на темное время суток. Так, снова под вражескими обстрелами оказались укрепления ВСУ у Новоалександровки, Новозвановки, Крымского и Станицы Луганской, где боевики били из гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, у Крымского противник открывал огонь из вооружения БМП. А возле станции Донецкой захватчики применяли против украинских воинов 82-мм минометы.

В результате боевых действий за прошлые сутки двое украинских воинов погибли. Еще пятеро бойцов сил АТО получили ранения, рассказали в штабе АТО.

Напомним, вчера, 2 июня, с начала суток и до 18 часов боевики 15 раз стреляли по позициям украинских военнослужащих, в частности, из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения, погиб один боец, три были ранены.