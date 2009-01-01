Бои за Дебальцево и аэропорт Луганска. В СБУ назвали имена наемников "Вагнера"

В СБУ продемонстрировали 14 имен, которые принимали участие в боях под Дебальцево 28 января 2015 года.

Оккупанты в Дебальцево @Worldwidewebb1

Обнародованы фамилии наемников российской частной военной компании Вагнера , которые принимали участие в боях с подразделениями Вооруженных сил Украины и добровольцами под Дебальцево 28 января 2015 года.

Имена и фамилии на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов, пишет УНИАН.

"Это действительно бойцы так называемой "ЧВК Вагнера", которые принимали участие вместе с кадровыми российскими войсками. Прежде всего, это спецназ и элитные воздушно-десантные войска в боях под Дебальцево", — заявил он.

В СБУ продемонстрировали 14 имен, которые принимали участие в боях под Дебальцево 28 января 2015 года.

Также в СБУ продемонстрировали аудиозапись, на которой человек с голосом, как утверждают в спецслужбе, похожим на голос главаря ЧВК Вагнера Дмитрия Уткина, общается с российским офицером о ситуации во время боев под Дебальцево.

Гуськов заявил, что Служба безопасности Украины пока не объявляет в международный розыск членов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, потому что сейчас концентрирует внимание на документировании их преступлений на территории Донбасса.

"Мы сегодня не направляли по линии Интерпола конкретно по бойцам, потому что мы считаем, что сегодня ключевым для нас является документирование их преступлений и сбор доказательной базы, достаточной для того, чтобы начать с главного руководителя так называемого "Вагнера" Дмитрия Валериевича Уткина, а затем каждого отдельного боевика этой структуры", — заявил он.

В то же время Гуськов напомнил, что руководителю ЧВК Вагнера СБУ подготовила подозрение.

"Служба безопасности Украины подготовила подозрение. Подозрение направлено в прокуратуру, и есть соответствующий процессуальный порядок сотрудничества СБУ и прокуратуры для принятия процессуального решения. Я вас уверяю, после принятия всех процессуальных решений будет и Интерпол, и другая работа. К сожалению, не все делается так быстро, как бы это хотелось нам, прежде всего, СБУ", — добавил начальник аппарата главы спецслужбы.

Кроме того, он сообщил, что СБУ имеет видеодоказательства участия частной военной компании Вагнера в захвате Луганского аэропорта в 2014 году.

"На сегодняшний день у нас есть видео участия наемников Вагнера в боях под Луганском, в захвате луганского аэропорта. Мы это видео на сегодняшний день заканчиваем анализировать. И в ближайшее время мы покажем", — заявил Гуськов.

Напомним, ранее СБУ установила причастность российских наемников "группы Вагнера" к конфликту на Донбассе.

Видео: Служба безпеки України.