Чат с политологом Виталием Балой

Чат в "Главреде"

Виталий Бала Главред

26 апреля, в 12.00, на сайте " Главред " состоится чат с директором Агентства моделирования ситуаций, политологом

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.