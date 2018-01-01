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Чат с политологом Виталием Балой

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Виталий Бала

Чат в "Главреде"

Виталий Бала, без лого
Виталий Бала Главред
26 апреля, в 12.00, на сайте "Главред" состоится чат с директором Агентства моделирования ситуаций, политологом Виталием Балой.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.
Теги:  
чат, Виталий Бала, политолог, война, Донбасс, досрочные выборы, Россия, Петр Порошенко, Владимир Путин
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