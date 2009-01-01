Чех без пива в ЛНР. Что украинофоб забыл в Луганске?

Нынешний визит Яромира Вашека в ЛНР уже стал четвертым.

Яромир Вашек фото: YouTube

Недавно вгражданин Чешской Республики Яромир Вашек, глава общественной организации "Общество друзей ЛНР и ДНР", провел встречу со студентами Луганского национального университета им. Владимира Даля.

60-летний Яромир Вашек родом из Оломоуца. С 1982-го года работал школьным учителем географии и истории. С 2014 года — на пенсии. Член компартии Чехии и Моравии (Komunistická strana Čech a Moravy). Впервые посетил оккупированный Луганск весной 2016 года, нынешний его визит — четвертый по счету.

В декабре 2016 года, после очередной поездки на оккупированные территории Луганщины, Вашек выступил с инициативой о создании "Общества друзей ЛНР и ДНР". Сейчас эта организация активно действует в Чехии.

Программными принципами "Общества друзей ЛНР и ДНР" является антиукраинская информационная кампании в СМИ, сбор гуманитарной помощи для жителей самопровозглашенных "республик" и проведение в Чехи уличных акций с антиукраинскими лозунгами в поддержку Л/ДНР.

По словам Вашека, создание организации было вызвано необходимостью прорыва информблокады, ведь, по его мнению, "большинство СМИ Чехии пишут неправду, навязывая согражданам образ жителей Донбасса, включая детей, как "террористов"".

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Яромир Вашек с членами "Молодой гвардии"

20 июня в Луганске Вашек участвовал в работе "круглого стола" "Преодоление информационной блокады Донбасса на территории Украины и стран ЕС". По информации аналитического отдела ОИ "Права справа", участники мероприятия, граждане Чехии, Германии и Нидерландов обсуждали вопросы освещения в европейских СМИ войны на востоке Украины и "нарушение свободы слова на территории Украины и в странах Европы".

Вашек заявил на пресс-конференции в Луганске, что участники возглавляемой им организации покажут чехам фотовыставку о событиях на Донбассе. При этом фотовыставка будет иметь четкую антиукраинскую окраску.

Стоит отметить, что Вашек является автором цикла репортажей о событиях на востоке Украины, которые были опубликованы в газете "Halo Noviny".

Кроме фотовыставки "Общество друзей ЛНР и ДНР" организовало и провело на территории Чешской Республики ряд антиукраинских митингов и мероприятий. В прошлом году активисты организации с флагами "Новороссии" провели демонстрацию под посольством Украины. Кроме того, пикетировали министерство внутренних дел Чехии с протестом против создания в структуре МВД ЧР отдела по борьбе с пророссийской пропагандой.

Примечательно, что визит в Луганск Вашека фактически совпал по времени со скандальным выступлением в ПАСЕ президента Чешской Республики Милоша Земана, о том, что аннексия Крыма Россией является "свершившимся делом", и предложившего решить ее путем выплат Украины.

Считаю, что МИД Украины необходимо вызвать посла Чешской Республики для объяснения визита гражданина ЧР Яромира Вашека в Луганск без согласования с украинской стороной.

А СБУ следует принять все необходимые меры, чтобы исключить в будущем пребывание вышеупомянутого гражданина Чешской Республики, запретив Яромиру Вашеку въезд на территорию Украины.

Дмитрий Снегирев