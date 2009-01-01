Дали сдачи. Силы АТО 10 раз врезали по зубам боевикам у Авдеевки и Горловки

Под вражеские обстрелы попали укрепления сил АТО вблизи Майорска.

Силовики у пулемета Facebook Дмитрия Муравского

За прошедшие сутки, 19 сентября,23 раза нарушили перемирие. Почти на каждый второй обстрел со стороны противника силы АТО отвечали огнем из оружия, не запрещенного Мирными договоренностями. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО на странице в Facebook.

В конце прошлых суток обстановка в районе АТО не претерпела существенных изменений. Боевики обстрелы позиций украинской армии, одиночно используя минометы различных калибров.

Так, на Донецком направлении активность врага сохранялась в районе Авдеевской промзоны. Здесь после 18 часов боевики трижды били по нашим опорным пунктам из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, под вражеские обстрелы попали укрепления сил АТО вблизи Майорска (Северная окраина Горловки), Верхнеторецкого и Невельского. А около 20 часов противник выпустил 10 мин калибра 120 миллиметров и применял вооружение БМП у Песков.

На Луганском направлении оккупанты ночью обстреляли из гранатометов наши опорные пункты в окрестностях Станицы Луганской, а из минометов били у Новозвановки.

На Приморском направлении под вражеский огонь крупнокалиберных пулеметов трижды попали украинские защитники Водяного.

Напомним, сутками ранее, 18 сентября, боевики 14 раз обстреливали позиции ВСУ. Наши воины 9 раз вынуждены были открывать ответ. В результате боевых действий двое украинских военных получили ранения.