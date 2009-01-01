Давление на Запад и Украину. Почему Путину невыгодно выходить из "школьного перемирия"

Постпред России при ОБСЕ пугает: под угрозой продление действия закона об особом статусе Донбасса.

Владимир Путин Reuters

Россия продолжает свою постоянную практику запугивания. Если Украина или Запад не соглашаются с ее предложениями, тогда от дипломатии Кремль переходит к грубому военному шантажу. Пресс-центр штаба АТО сообщает, что кроме обстрелов позиций украинских военных,, в результате взрывов разрушены хозяйственные постройки и поврежденные стены домов.

Но пока Россия не станет выходить из процесса перемирия.

Нынешняя активизация напряжение на Донбассе — это локальное обострение ситуации, очередная игра мускулами. Для России выйти сейчас из "школьного перемирие" — это продемонстрировать всему миру, что ее якобы мирные предложения по миссии ООН, внесенные в Совбез Объединенных Наций, ничего не стоят. Вся "мирная" риторика Путина будет опровергнута эскалацией напряжения.

Россия будет продолжать разыгрывать идею миротворцев. Кремлю нужно еще время, чтобы мировое сообщество или само отказалась от нее, или Москва создаст условия, когда этот план будет признан нерабочим, а Украину признают недоговороспособной.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко считает, что предложение РФ о введении миротворческой миссии ООН на Донбасс было сделано исключительно для затягивания времени. "Президент России сбросил такое ​​гибридное, суррогатное предложение по миротворцам, которое является абсолютной ерундой", — сказал она.

Россия четко отрабатывает свой план по миротворцам: внесла проект резолюции в Совбез ООН и сыграла на опережение Украины. Москва демонстрирует: мы — голуби мира, а дальше пусть мировое сообщество с этим разбирается. Ваше право принимать или нет предложения по миротворцам.

Примечательно, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже успел заявить, что Россия якобы ни одного предложения на бумаге по тексту российской инициативы ни от кого не получила. "Если они не хотят его обсуждать, то что мы можем сделать? Не будем же мы их заставлять", — отметил он.

Вместе с тем РФ продолжает давить на наших западных партнеров о продлении Украиной срока действия Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета организации заявил, что Киев не прилагает никаких усилий для политического урегулирования конфликта. "Под угрозой продление действия закона об особом статусе Донбасса. Отказ от этого необходимого шаг, грозит критическим осложнением процесса урегулирования", — подчеркнул постпред России.

На фоне заявлений Лукашевича весьма интересной выглядит информация вице-спикера Верховной Рады Оксаны Сироид, которая утверждает, что ей звонили из Германии по просьбе канцлера Ангелы Меркель о продлении действия Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

"...Просили проголосовать за продление действия закона об особом статусе для оккупированных частей Донецкой и Луганской областей (срок действия закона завершается 18 октября). Интерес к голосованию высказывали и другие представители международных партнеров", — написала она на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что у Москвы есть четкое понимание ситуации: если не будут приняты ее условия, то она остаются в плюсах, потому что первой внесла свой проект резолюции в Совбез ООН

Дмитрий Снегирев