Дело "бриллиантовых прокуроров": сотрудники СБУ пошли на повышение

Операция по задержанию прокуроров Александра Корнийца и Владимира Шапакина проводилась по инициативе органов прокуратуры.

Сотрудники СБУ и ГПУ, занимавшиеся расследованием резонансного дела "бриллиантовых прокуроров" и задерживавшие его фигурантов, не были уволены из Службы безопасности и органов прокуратуры и не были понижены в должности.

Об этом заявил Общественный совет по вопросам обновления СБУ, опровергнув сообщения ряда украинских СМИ о проведении "зачисток" среди сотрудников СБУ, причастных к раскрытию этого громкого дела.

Руководством и научно-экспертной группой Общественного совета по вопросам обновления СБУ были изучены документы, связанные с кадровыми перемещениями в Главном управлении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ (ГУ "К") и проведены беседы с руководством и сотрудниками ГУ "К" СБУ.

Так, выяснилось, что полковник Дмитрий Нескоромный, который, по сообщениям СМИ, был выведен в распоряжение главы СБУ якобы из-за его руководства операцией по задержанию одного из прокуроров, категорически опроверг эту взаимосвязь. Помимо этого, сообщил Общественный совет по вопросам обновления СБУ, полковник выразил удивление и недоумение позицией бывшего заместителя главы СБУ — начальника ГУ "К" Виктора Трепака, выступившего в СМИ с подобным заявлением.

"Важным является тот факт, что операция по задержанию прокуроров Александра Корнийца и Владимира Шапакина проводилась по инициативе органов прокуратуры, а подразделения СБУ осуществляли ее оперативное сопровождение, то есть не СБУ была инициатором этого процесса", — подчеркнули в Общественном совете.

Там также отметили, что операция по документированию и задержанию "бриллиантовых прокуроров" проходила в несколько этапов в разных городах и даже областях Украины, а к ее проведению были привлечены более 100 сотрудников СБУ — не только одного из Управлений ГУ "К" СБУ, но и других подразделений СБУ, таких, например, как Центр спецопераций "Альфа", Департамент оперативно-технических средств. "Ни один из сотрудников этих подразделений не был уволен за участие в операции по задержанию так называемых "бриллиантовых прокуроров", — заявили в Общественном совете.

Более того, отметили там, сотрудники ГУ "К" СБУ, принимавшие активное участие в операции по задержанию Корнийца и Шапкина, получение повышение и поощрение по службе. Один из них, на тот момент занимавший должность консультанта-эксперта, сегодня начальник отдела, который совместно с Генеральной инспекцией ГПУ провел успешные операции в отношении нечистых на руку работников прокуратуры в разных регионах Украины. Замначальника отдела ГУ "К" СБУ, который принимал участие в спецоперации по документированию преступных действий "бриллиантовых прокуроров", вскоре стал замначальника одного из региональных управлений СБУ и возглавил там направление по борьбе с коррупцией. Повышение по службе и ведомственные награды получили и другие сотрудники, участвовавшие в раскрытии резонансного дела.

При этом сотрудники ГПУ, принимавшие участие в расследовании этого дела, сегодня занимают высокие посты и Генеральной инспекции ГПУ и Главной военной прокуратуре ГПУ.

"Остается только догадываться, каковы настоящие мотивы тех, кто распространяет недостоверную информацию, негативно влияющую на имидж национальной спецслужбы, подразделения которой сегодня занимают достойное место среди органов, уполномоченных бороться с коррупцией в Украине, и лишь способствует распространению идеи "зрады" в украинском обществе", — отметили в Общественном совете.