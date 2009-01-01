Дело журналиста Шаройко. Украинский МИД выслал из Киева белорусского дипломата

Украинское внешнеполитическое ведомство сделало ответный ход

Здание МИД Украины РБК-Украина

Руководство Министерства иностранных дел Украины в ответ на объявление в Минске украинского дипломата Игоря Скворцова персоной нон-грата выслало из страны сотрудника посольства Беларуси в Киеве.

Об этом сказала пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца, сообщает "УНИАН".

"В связи с информацией белорусской стороны об объявлении персоной нон-грата сотрудника Посольства Украины в Беларуси хотели бы отметить, что украинская сторона на основе принципа взаимности также выслала белорусского дипломата из Украины", - сказала она.

Однако фамилию дипломата и другие подробности его высылки Беца называть не стала.

Министерство иностранных дел Украины в ответ на объявление Беларусью украинского дипломата Игоря Скворцова персоной нон-грата в этой стране выслало из Украины сотрудника посольства Беларуси в Киеве.

Напомним, ранее в Минске задержали и обвинили в шпионаже журналиста "Украинского радио" Павла Шаройко.