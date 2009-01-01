"Диктаторы не отступают". Каспаров объяснил, почему Путин не уйдет с Донбасса

Каспаров допустил обострение ситуации на Донбассе.
Об этом российский оппозиционный политик, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров заявил в интервью Realist.
"Отступать он не может, потому что диктаторы не отступают. Поэтому бессмысленно даже обсуждать — готов ли Путин идти на уступки. Ответ — нет. На уступки он идти не может", — говорит Каспаров.
Также он допустил обострение ситуации на Донбассе, поскольку Украина играет важную роль во внешней политики Кремля.
"Поэтому дальнейшее ужесточение достаточно вероятно — украинская тема всегда будет присутствовать. Это такая связка, которая неразрывна в сознании русского имперства. И это сознание требует постоянной подпитки в виде конфликта с Украиной, потому что независимая Украина, европейская, демократическая — это окончательный исторический приговор давно изжившему себя ордынскому имперству", — подчеркнул оппозиционер.
Он также считает, что пока нет вариантов возвращения аннексированного Крыма и Донбасса.
"Пока у власти Путин, говорить об этом бессмысленно. Можно говорить только о том, когда и в какой форме будет проходить дальнейшее ужесточение конфликта. Никаких позитивных изменений при Путине быть не может", — добавил Каспаров.
Напомним, ранее журналист заявил, что у Путина есть только три пути решения донбасского кризиса.