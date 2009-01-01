"Диктаторы не отступают". Каспаров объяснил, почему Путин не уйдет с Донбасса

Каспаров допустил обострение ситуации на Донбассе.

Путин не готов идти на уступки, считает Каспаров Reuters

Президент России Владимир Путин не отступится от Донбасса, кроме того, пока нет вариантов возвращения аннексированного Крыма.

Об этом российский оппозиционный политик, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров заявил в интервью Realist.

"Отступать он не может, потому что диктаторы не отступают. Поэтому бессмысленно даже обсуждать — готов ли Путин идти на уступки. Ответ — нет. На уступки он идти не может", — говорит Каспаров.

Также он допустил обострение ситуации на Донбассе, поскольку Украина играет важную роль во внешней политики Кремля.

"Поэтому дальнейшее ужесточение достаточно вероятно — украинская тема всегда будет присутствовать. Это такая связка, которая неразрывна в сознании русского имперства. И это сознание требует постоянной подпитки в виде конфликта с Украиной, потому что независимая Украина, европейская, демократическая — это окончательный исторический приговор давно изжившему себя ордынскому имперству", — подчеркнул оппозиционер.

Он также считает, что пока нет вариантов возвращения аннексированного Крыма и Донбасса.

"Пока у власти Путин, говорить об этом бессмысленно. Можно говорить только о том, когда и в какой форме будет проходить дальнейшее ужесточение конфликта. Никаких позитивных изменений при Путине быть не может", — добавил Каспаров.

Напомним, ранее журналист заявил, что у Путина есть только три пути решения донбасского кризиса.