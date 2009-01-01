Экс-главарь ДНР рассказал, как Ходаковский приносил ему полмиллиона долларов от Ахметова

Была специальная задача, одним из ее частных следствий была нивелировка влияния Ахметова, заявил Бородай.

Ходаковский и Бородай andreychernuhin.livejournal.com

Бизнесмен Ринат Ахметов через главаря банды "Восток"предлагал экс-"премьер-министру" ДНР Александру Бородаю полмиллиона долларов.

Об этом Бородай рассказал в интервью одному из российских изданий, сообщает "Остров".

"Была специальная задача, одним из ее частных следствий, была нивелировка влияния Рината Ахметова — хозяина тогдашней Донецкой области, а и "донецкой народной республики", будем говорить откровенно — стопроцентная нивелировка… Это было невыгодно господину Ходаковскому, у него был реальный мотив, чтобы этого не допустить. Потому что он сидел на финансировании Рината Ахметова. В свое время он мне от Рината тоже пытался привезти конкретно при свидетелях чемодан с 500 тысячами долларов. Я вернул этот чемодан Ходаковскому, и он якобы потратил его на финансирование батальона "Восток"… Он просто конкретно сидел на деньгах Ахметова", — рассказал Бородай.

Напомним, ранее Ходаковский рассказал, как главарь ДНР расстрелял боевиков у ДАПа.

Фото: andreychernuhin.livejournal.com.