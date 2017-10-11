"Покрошили для картинки". Ходаковский рассказал, как главарь ДНР расстрелял боевиков у ДАПа

Сбежавший с Донбасса экс-"премьер" террористической ДНР россиянин Александр Бородай намеренно организовал убийство боевиков в донецком аэропорту 26 мая 2014 года "для картинки".

Об этом в соцсети заявил экс-командир группировки террористов "Восток" Александр Ходаковский, пишет в своем Facebook журналист Денис Казанский.

"Чем больше времени проходит с начала войны, тем больше откровений позволяют себе участники событий. Причем, Ходаковский пишет об этом, как о давно всем известном факте", — отметил Казанский.

Из-за подобных "откровений" был убит бывший главарь так называемой Луганской народной республики Валерий Болотов, напомнил журналист.

"Вот так. Покрошить несколько десятков своих бойцов ради картинки — раз плюнуть для "защитников русскоязычного населения". Валить из минометов по мирному населению все для той же "картинки" — вообще не вопрос. Болотов успел признаться в этом, перед тем как выпил с кем-то кофе и отбросил коньки", — добавил Казанский.

Напомним, ранее Ходаковский пожаловался на развал в "армии" ДНР.