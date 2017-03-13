ЕС продлил санкции из-за нарушения территориальной целостности Украины

Решение о продлении санкций было принято по письменной процедуре.

В Евросоюзе продлили санкции

Европейский Союз принял решение о продлении на полгода санкций, введенных из-за угрозы территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в сообщении совета ЕС.

"13 марта Совет ЕС продлил ограничительные меры за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины еще на шесть месяцев до 15 марта 2017 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о продлении санкций было принято по письменной процедуре.

Ограничительные меры включают в себя замораживание счетов и запрет на въезд.

Как сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, погибшие сепаратисты Геннадий Ципкалов и Арсен Павлов ("Моторола"), исключены из санкционного списка.

Теперь санкции применяются до 150 человек и 37 компаний.

Решение о продлении ограничительных мер будет обнародовано в Официальном журнале ЕС 14 марта.

Напомним, ранее Соединенные Штаты Америки заявили о намерении сохранять санкции против России до полного выполнения Минских соглашений.