Учения "Запад-2017". Госпогранслужба усилила патрулирование границ Украины

В Беларусь задолго до начала самих учений начали прибывать войска РФ, отметил Слободян.

Украинская граница, иллюстрация

Помощник председателя Госпогранслужбы, ее пресс-секретарьзаявил, что ведомство усилило патрулирование границ Украины на всех участках в связи с проведением(пройдут в Беларуси —).

Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

В то же время собеседник подчеркнул, что такие "меры проводят уже с начала сентября".

"У нас стартовали командно-штабные учения, в рамках которых были усилены участки границы на всех без исключения направлениях, начиная от зоны АТО, северной, западной, южной, то есть на всех участках мы усиливаем меры по крайней мере на период до окончания учений "Запад-2017", — отметил спикер.

По его словам, в Беларусь задолго до начала самих учений начали прибывать российские войска. "Поэтому обстановку нужно контролировать, и эти меры мы уже проводим", — добавил Слободян.

Напомним, по официальным данным, активная фаза совместных стратегических учений Беларуси и России "Запад-2017" запланирована на 14-20 сентября. В них предусматривается участие до 13 тыс. военнослужащих.

Министр обороны Степан Полторак считает, что учения могут быть использованы для начала агрессии как против Украины, так и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с РФ.