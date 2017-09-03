В зоне АТО вчера ранен один воин, названо место происшествия

В зоне АТО на Донбассе за прошлые сутки, 2 августа, в результате боевых действий один украинский военный получил легкое ранение.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Минобороны по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, пишет УНИАН.

По его словам, боец пострадал у Зайцево Донецкой области (находится под захваченной Горловкой) в результате вражеского обстрела из легкого оружия.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, но один военный получил легкое ранение", — отметил спикер.

Ранее в штабе АТО сообщили, что 2 сентября боевики 26 раз открывали огонь по позициям наших воинов, подавляющее большинство огневых провокаций осуществлялись из стрелкового оружия и были недолгими.