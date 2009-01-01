ГПУ обратилась в суд о начале заочного осуждения Азарова и Ставицкого

В Печерский суд передано ходатайство, говорит Юрий Луценко.

Николай Азаров и Эдуард Ставицкий УНИАН

передала в Печерский райсуд Киева ходатайство разрешить начать заочное расследование в отношении экс-премьера Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко на международном круглом столе в Киеве, сообщает УНИАН.

"В отношении Азарова мы закончили расследование и передали в Печерский суд ходатайство о разрешении на заочную форму осуждения. То же касается и Ставицкого — мы закончили расследование и ждем от суда соответствующего разрешения на заочное осуждение", — подчеркнул он.

Напомним, в августе 2016 года Генеральная прокуратура Украины направила в Израиль запрос о выдаче Ставицкого. Правоохранительные органы Израиля запрос получили, но никакого ответа пока нет.

Ставицкий скрывается под именем Натан Розенберг, в 2014 году он получил гражданство Израиля. СБУ объявила Ставицкого в розыск в апреле 2014 года в уголовном производстве по ст.191 УКУ (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Ставицкий находится в розыске Интерпола по обвинению в пособничестве экс-президенту Виктору Януковичу в захвате "Межигорья". Сам экс-министр живет в Израиле, откуда недавно опроверг слухи о своем аресте.