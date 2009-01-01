Испытания водородной бомбы: знает ли мир, как усмирить Северную Корею?

Эксперты рассказали, какие у мирового сообщества есть инструменты для сдерживания Пхеньяна в ядерных играх.
После предыдущих испытаний КНДР не раз собирались экстренные заседания Совбеза ООН, однако они не приносили никакого практического результата — только осуждения и призывы прекратить запуски ракет. А это, естественно, ни коим образом не мешало Пхеньяну продолжать действовать по-своему.
После испытания водородной бомбы в США и Европе заявили о готовности ввести новые санкции против Северной Кореи. Так, президент США Дональд Трамп сказал, что "разговоры с Пхеньяном не сработают, они понимают только одну вещь", и сообщил о том, что Штаты рассматривают возможность прекращения торговли с любой страной, которая ведет бизнес с Северной Кореей.
В свою очередь, президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что Евросоюз готов усилить санкции в отношении Северной Кореи и одновременно призывает Пхеньян к возобновлению диалога по ее программам разработки ядерного оружия, оружия массового уничтожения и баллистических ракет. "Мы призываем Совет Безопасности ООН принять дальнейшие санкции и продемонстрировать более твердое намерение достичь мирного ядерного разоружения Корейского полуострова. Ставки становятся слишком высокими", — добавил Туск.
Эксперты рассказали "Главреду", какие инструменты еще остаются у мирового сообщества для сдерживания ядерных испытаний КНДР, есть ли еще способы, как выразился министр иностранных дел Украины Павел Климкин, "прекратить это безумие", насколько "взрывоопасна" ситуация сегодня, а также чего добивается Пхеньян, повышая ставки.
ООН уже давно ничего не может сделать. Этот орган превратился в обычную говорильню, которая артистично имитирует бурную деятельность. Так что необходимость реформировать эту структуру назрела уже давно. В экстренных случаях Совет Безопасности оказывается просто недееспособным. Из-за того, что решения в СБ ООН принимаются консенсусом, скажите мне, как можно проголосовать за санкции ООН против агрессора, если агрессор является одним из постоянных членов Совбеза? Потому-то без системной реформы ООН пользы от нее не будет никогда. Поэтому у меня нет никаких надежд на ООН во время активных или потенциальных военных конфликтов в мире, и война на Донбассе это ярко продемонстрировала.
По этой причине серьезные шаги по сдерживанию КНДР могут осуществить только отдельные большие страны, причем вне ООН. Это, прежде всего, США, Европейский Союз и Китай.
Что касается Северной Кореи, то, во-первых, там абсолютно сумасшедший правитель. Такая уж у них политическая традиция и так сложилась история: династия неадекватных Кимов прихватила страну и делает с ней и народом все, что заблагорассудится. Без каких-либо последствий со стороны своих граждан.
Таким образом, в случае применения финансовых и экономических санкций по отношению к северокорейскому режиму со стороны мировых государств страдать будет не Ким Чен Ын, а простые граждане. Результатом жестких экономических санкций будет гуманитарная катастрофа с многочисленными человеческими жертвами. Это — первая проблема чисто морального характера, которая сдерживает мировое сообщества от такого шага.
Во-вторых, следует помнить, что, начиная с 1956 года, СССР начал готовить для КНДР специалистов-ядерщиков, а в 1965 году Москва построила Северной Корее первый ядерный реактор. При этом работы по созданию ядерного оружия начались в 70-е годы прошлого века, и в 1974 году китайцы предоставили корейским братьям свои ядерные полигоны. В 1994 году КНДР и США подписали соглашение о "заморозке" северокорейской ядерной программы в обмен на поставки мазута. Американцы пообещали также построить в КНДР два атомных реактора на легкой воде, однако строительство так и не было завершено. В 90-е годы Пхеньян приобрел у Пакистана технологии и оборудование для обогащения оружейного урана. У 2002 году американцы объявили, что корейцы нарушили соглашение и прекратили поставлять мазут для корейских электростанций, а в 2003 — Пхеньян депортировал из страны инспекторов стран МАГАТЭ и официально объявил о выходе Северной Кореи из ДНЯО и об возобновлении ядерной программы. Наконец, в 2005 году Пхеньян официально объявил, что владеет ядерным оружием.
Как видим, если бы не "братская" помощь российского, китайского и пакистанского народов, корейцы ядерное оружие не создали бы.
При этом, что касается баллистических ракет, которыми боеголовки должны доставляться к цели, существует несколько версий. В последнее время в англоязычных СМИ проскочила информация о том, что в 1991 году российские спецслужбы помешали перемещению в Северную Корею группы российских инженеров-ядерщиков и ракетостроителей, которые с семьями вылетали в Северную Корею. Их буквально сняли с трапа самолета. Но не исключено, что эти инженеры все-таки нашли способ попасть в КНДР. Если это так, если баллистические ракеты Ким Чен Ыну строят российские спецы, то это реально серьезная угроза для США и Японии. И американцы это полностью осознали в течение нескольких месяцев.
Следующая, третья проблема — Южная Корея, которая может очень пострадать в случае атаки как со стороны КНДР, так и от последствий американской ядерной атаки на Северную Корею: радиационное заражение более чем 50-миллионной страны с плотностью населения 500 человек на квадратный километр будет иметь катастрофические последствия для этой экономически развитой и демократической страны. Собственно, потенциальная угроза Сеулу от последствий американо-северокорейского противостояния существенно усложняет задачу Пентагону в вероятной войне.
На мой взгляд, безусловно, лидером в противостоянии с Пхеньяном будут США, к которым присоединятся Япония и Южная Корея. Соответствующие глубокие обеспокоенности выразят Китай и Россия. Против КНДР будут введены жесткие экономические санкции, будут заморожены северокорейские счета, если таковые найдут. И постепенно на шее Пхеньяна будет затягиваться шнурок экономических санкций.
Однако Северная Корея — не Россия. Москва держит деньги в американских банках, там живут семьи российских олигархов и членов парламента, учатся их дети. И если бы Европа и США захотели прекратить подрывную деятельность Москвы в мире и войну в Украине, они бы заблокировали российские счета, ввели эмбарго на российские энергоносители и сырье, запретили бы въезд российским политикам и бизнесменам на Запад. Но они этого не делают.
А с Северной Кореей так сделать не получится, потому что Пхеньян деньги своих граждан держит у себя. Поэтому процесс умиротворения Ким Чен Ына экономическими санкциями будет сложен, длительным и болезненным для северокорейского народа.
Путь реагирования на действия КНДР у мирового сообщества сейчас может быть только один — усиление или углубление политических и экономических санкций. А после этого фактически уже не остается ничего, кроме военной интервенции и попытки решить проблему силой.
К сожалению, сегодня это одна из самых сложных мировых проблем, на которую не понятно, как искать ответ. Потому что угрозы, санкции, разного рода экономическое и политическое давление не действуют — Северная Корея доказала, что она готова страдать и жить бедно, но не уступать.
Честно говоря, думаю, сегодня никто не знает, что делать с Северной Кореей. И проблема в том, что доведенная до отчаяния страна или ее руководство с гораздо большей вероятностью применит ядерное оружие, нежели в ситуации, если это давление будет умеренным. Но, к сожалению, умеренное давление, как мы видим уже на протяжении десятилетия, не позволяет убедить КНДР отказаться от ядерного оружия и сменить очень воинственную, агрессивную и провокационную риторику.
Потому-то на сегодняшний день и сложился тупик — никто не знает, как разобраться с этой проблемой.
Северная Корея, таким образом, демонстрирует: что бы там ни думали в мире — американцы или другие, она наращивает свои возможности и становится большей угрозой. Так она пытается подать сигнал мировому сообществу о том, что давить на нее военными средствами нет смысла, потому что цена будет слишком высока. Это своего рода компенсация экономической и политической силы такими откровенными угрозами.
Так что сегодня уже нечего проверять… Еще до 2013 года мы могли верить в то, что существует и действует система мировой коллективной безопасности, просто ее нужно реформировать. Но уже 2014 год всех убедил, что никакой мировой системы гарантии безопасности не существует. Существуют разве что более-менее эффективные региональные организации по безопасности или обороне. Но никакой международной системы безопасности нет. Мир не выработал еще таких подходов, поскольку очень сильны противоречия (идеологические, экономические и другие), и они порождают противостояние. А некоторые страны считают, что уменьшить давление на себя, они могут лишь путем угроз другим и наличием у них возможности угрожать.
Мировое сообщество пытается понять действия северокорейского руководства и повлиять на его поведение и решения. В этом смысле есть проблема эффективности влияния мирового сообщества (американцев, китайцев, россиян и т.д.). При этом контекст данных событий в сознании северокорейских лидеров и их подданных совершенно иной: для них это выглядит как противостояние небольшой гордой и свободолюбивой страны и нации империалистическому давлению, запугиванию и т.д. В этом смысле действия Северной Кореи и ее руководства выглядят совершенно логичными. В данной ситуации северокорейское руководство укрепляет свой внутренний авторитет, свою легитимность внутри страны и уменьшает те угрозы, которые наиболее реальны для него — потеря авторитета в среде собственной элиты, потеря лояльности северокорейского населения. И чем больше эти бонусы, тем более логичным и прогнозируемым является такое поведение.
Каковы возможные минусы? Минусы для северокорейского руководства, которое принимает решение о том, проводить испытания или нет, угрожать или нет, заключаются в том, что в более отдаленной перспективе могут быть введены более жесткие экономические санкции, может быть прекращено сотрудничество с Китаем и Россией (что является самым болезненным для КНДР, ведь большой зависимости от США, Японии или Южной Кореи у Северной Кореи на самом деле нет).
Собственно, на это и можно рассчитывать — прежде всего, выйти из этой пропагандистской ситуации, то есть вывести ситуацию из клинча, от которого выигрывает Ким Чен Ын, и надавить на Китай и Россию, чтобы "перекрыть кислород" Северной Корее и привести к потенциальным экономическим потерям, а вместе с тем и к потере легитимности северокорейского режима.
В основном в данной ситуации будут действовать США. Президент Трамп уже заявил, что будет оказывать давление посредством ограничения торговли, а это довольно эффективный рычаг давления.
А то, что все это происходит на фоне символических жестов и угроз войны, пока что, на мой взгляд, больше похоже на войну в символическом пространстве, от которой потенциально может выиграть и Трамп, и Ким Чен Ын, и Россия, и Китай. Если, конечно, это обострение не перейдет в горячую фазу. Но кто выиграет больше, а кто меньше — это зависит от мастерства политических игроков действовать в кризисной ситуации. Кризисная ситуация — это как розыгрыш бонусов: кто больше выиграет, а кто проиграет — больше зависит от характера игры.
Безусловно, испытание водородной бомбы — это серьезное повышение ставок. И теперь перед разведкой и политиками США и Европы стоит задача — выяснить, действительно ли речь идет об испытании водородной бомбы. Был это блеф или реальная возможность северокорейского руководства. Если это подтвердится, если есть возможность применения водородной бомбы в мире, условия игры резко изменятся. Точнее, в такой ситуации игра должна будет закончиться, и нужна будет четкая последовательная результативная политика на ликвидацию этого режима.
Надежда Майная