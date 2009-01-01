Итоги недели. Тектонический Насиров, блокадная реальность и безвизовый оптимизм

Обстоятельства требуют от тех, кто называет себя политической элитой, не консервации ситуации, а неординарных действий.

Евгений Магда

Роман Насиров, которому детективы НАБУ вручили подозрение по "делу Онищенко" прямо в больничной палате "Феофании", стал самым высокопоставленным чиновником за последнее время, над головой которого угрожающе взмахнула отечественная Фемида. Очевидно, что должность главного фискала — не только теплое место, но и предмет масштабных подозрений в злоупотреблениях со стороны представителей политикума. НАБУ на пару с САП рассматривают дело Насирова как возможность доказать собственную значимость в глазах общественности. Для парламентариев и правительства вынужденный отход от дела главного налоговика — отличный шанс начать реальные изменения в фискальной системе, правда, шансов на их осуществление немного — личные и партийные интересы в который раз предсказуемо окажутся выше национальных.

Еще один интересный нюанс — словно по заказу, в информационном поле разлетелись слухи об отставке главы правления Национального банка Валерии Гонтаревой. Показательно, что эта информация появилась именно в то время, когда согласование текста меморандума с МВФ, позволяющего Украине получить очередной миллиард долларов для своих резервов, вышел на финишную прямую. Гонтарева отставку не исключила, но пообещала сообщить о ней заблаговременно.

Тем временем блокада транспортного сообщения на Донбассе получила вполне логичное продолжение. Сепаратисты установили "внешнее управление" над 43 предприятиями, которые до последнего времени платили налоги в украинский бюджет, а Захарченко заявил об установлении торговой блокады для Украины. Плотницкий к нему, вероятно, присоединится. Владимир Гройсман прогнозирует, что жертвой блокады станет экономический рост и порядка 3,5 миллиардов долларов валютной выручки. Эти перспективы для его правительства и лично премьера безрадостные. Вкупе с увольнением Насирова обстоятельства требуют от тех, кто называет себя политической элитой, не консервации ситуации, а неординарных действий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отжим "украинского" Донбасса, или Кремль прорывает блокаду

Высока вероятность, что парламентарии предпочтут ритуальные танцы на тему обозначившейся перспективы получения безвизового режима. Если не случится ничего экстраординарного, уже в начале лета 2017 года граждане Украины с биометрическими загранпаспортами получат возможность посещать страны ЕС по упрощенной процедуре. Самое время сосредоточиться и на информационной кампании о евро-особенностях и перспективах сближения украинской и евросоюзной реальности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Савченко в Донецке. Поможет ли визит нардепа освободить украинских заложников?

Петр Порошенко побывал в Днепропетровске и Харькове, напомнив о событиях трехлетней давности и выразив уверенность, что сегодня ситуацию дестабилизировать не удастся. Президент, похоже, постепенно начинает подготовку к избирательной кампании, посещая регионы, где может рассчитывать на приращение электорального потенциала. Визиты выглядят логичными, если вспомнить о количестве латентных сторонников Кремля в упомянутых областях. К тому же активизация Кремля и западных дипломатов в деле поиска алгоритма урегулирования конфликта между Россией и Украиной требует от Банковой реакции.

Надежда Савченко посетила Донецк и Макеевку, где проведала украинских пленных. Свою поездку она назвала "спецоперацией" при поддержке украинских спецслужб, но СБУ опровергла это заявление. Один из собеседников Савченко, главарь боевиков Александр Захарченко, выразил сомнение, что ее визит ускорит обмен пленных. Сама парламентарий и Герой Украины выразила намерение посетить оккупированный Крым. Логика действий Савченко становится все более прозрачной — она пытается продемонстрировать наличие альтернативной официальной точке украинской власти.

Обрушение участка Шулявского путепровода — одной из стратегических транспортных артерий столицы — не только заставило Виталия Кличко вернуться к непосредственному управлению Киевом, но и подняло вопрос о необходимости серьезных изменений в подходе к состоянию инфраструктуры не только столицы. Отвалившиеся куски бетона и арматуры словно сигнализируют, что возможности проедания советского наследия исчерпаны.

Евгений Магда