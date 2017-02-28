Савченко в Донецке. Поможет ли визит нардепа освободить украинских заложников?

Народный депутат Надежда Савченко посетила ОРДО в компании так называемого "переговорщика" Владимира Рубана. Этот визит вызвал бурю эмоций в прессе и спровоцировал громкие заявления политиков и представителей компетентных органов.

Сегодня Савченко вышла к журналистам с брифингом. За ее спиной были родственники заложников с портретами своих родных. Им она привезла письма из Макеевского СИЗО.

Савченко — переговорщик?

Если кто-то не помнит, после освобождения из российского СИЗО и по прилету в Киев Савченко заявила, что будет работать над вопросом освобождения заложников. Заявила и замолчала. Спустя почти три месяца Надежда появилась под Администрацией президента, привезла женам и мама заложников террористов на Донбассе, которые тогда объявили голодовку, палатку, стулья, воду, организовала ночлег в машинах. "Она единственная, кто нас поддержал тогда", — говорят жены пленных. Савченко была не просто поддержкой, а и фигурой, на которую отреагировали украинские СМИ — журналисты перестали интересоваться голодовкой, предположив, что ее инициировала именно Савченко. А это было не так.

После бывшая узница Кремля и Герой Украины вела кулуарные переговоры об освобождении пленных. Она встречалась и с представителями СБУ, и с родственниками заложников, и с той стороной.

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Тем временем переговорный процесс в Минске замер. С помощью этого формата не удавалось освободить ни одного военного или гражданского. У родственников пленных появилась сумасшедшая идея — делегировать Савченко в Минск. Они сами пришли к ней и сказали об этом. Реакция Надежды Викторовны не была восторженной. Но было заметно, что у нее есть амбиции, и она сама думает об этом. Или думают те, кто стоит за ее спиной. Мы не возьмемся утверждать, что это исключительно РФ. Есть информация о том, что Савченко тесно сотрудничает с СБУ, а обвинения в ее адрес — не более чем отвлекающий маневр.

В декабре 2016-го была поездка Савченко в Минск на встречу с главарями террористических организаций — Плотницким и Захарченко. Можно с некой долей уверенности утверждать, что о ней Надежда Савченко не предупредила Службу безопасности, как это сделала в случае ее поездки в Москву на суд по Карпюку и Клыху в октябре. Затем в начале января нардеп на своей странице в соцсети опубликовала списки людей, которых просят на обмен обе стороны. Позже она их уточняла, корректировала — связывалась как с представителями самопровозглашенных "республик", так и бывала в наших СИЗО.

Февраль завершился поездкой Надежды Савченко в Макеевку. Там она пробыла минимум два дня, за которые в сопровождении представителей "властей", усиленной охраны и толпы российских журналистов посетила камеры Макеевской колонии №97, где содержатся более 30 заложников. Как это происходило, думаем, описывать не стоит — все было видно на видео.

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Важно заметить другое — визит Савченко на неподконтрольную Киеву территорию не мог состояться в обход спецслужб Украины. Если только она не заезжала в Донецк через территорию России, как писали некоторые СМИ. Но этого, похоже, не было. Советник главы СБУ Юрий Тандит уже сказал в эфире одного из каналов: "Савченко поступила в рамках закона — оформила пропуск и пересекла линию соприкосновению". Сегодня сама же Савченко объяснила: "В СБУ самые высокие люди, в принципе, это знают. Но если кого-то это волнует, то переходила я теми "козьими тропами", по которым гуляет контрабанда, которую крышует СБУ".

Визит Савченко в Донецк был однозначно скоординирован с Кремлем (ведь террористы действуют лишь по указанию высших чинов РФ) и с СБУ. Служба при желании могла с легкостью заблокировать эту поездку — если не остановить саму Савченко, то не пустить сопровождавшего ее Владимира Рубана и заблокировать грузы, которые они перевозили.

СБУ удалось задержать Владимира Рубана в понедельник, 27 февраля, при очередной попытке попасть в Донецк. "Если говорить о задержании гражданина Рубана-Гарбузюка, то, с учетом существующего приказа о пересечении границы, у нас к нему много вопросов. Он должен нам многое рассказать: на каких машинах передвигался, с кем общался", — сказал после Тандит.

Непонятно, по каким причинам только сейчас присутствие в схеме переговоров об обмене представителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана (Гарбузюка) вызвало такую бурную реакцию официальных лиц. Ни для кого не секрет, что Рубан ездит на ту сторону совершенно спокойно, бывает в местах, куда никогда не ступала нога любого другого "переговорщика", есть и пьет за одним столом с теми, с кем бы нам с вами и кусок в горло не пошел. Накануне Нового года именно Рубан привез для одного из ток-шоу видеоматериалы из Макеевки, а Надежда Савченко спрашивала у родных заложников, не возражают ли они против демонстрации видео по телевидению. Рубан и Савченко сотрудничали даже тогда, когда последняя находилась в российском СИЗО. Сам Владимир ездил в Донецк (Ростовской области РФ. — Ред.) как один из главных свидетелей защиты Надежды Савченко.

И если сейчас так часто из уст политиков слышно о том, что Савченко — всего лишь оружие в руках наших врагов, то можно смело предположить, что оно не только у них. Можно допустить, что визит Савченко в Донецк был выгоден обеим сторонам. Для чего — вопрос.

От имени Украины

Еще один вопрос: может ли Савченко действовать в качестве представителя Украины?

Все заявления официальных лиц — отвергают такую возможность.

"Она не уполномочена Украиной вести переговоры с террористами, делает много пиара, ею манипулируют со стороны спецслужб РФ — мы видели, сколько было российских СМИ, как готовили заранее эту поездку, как преподносили. Фактически это удар по нам всем", — уверен Тандит.

Сама же Савченко свою поездку называет "частным визитом".

Одно из последствий такой личной поездки — представители ОРДЛО хотят теперь приехать на территорию, подконтрольную Украине, и посетить места, где могут отбывать наказание или находиться во время досудебных расследований "их люди".

"Вдумайтесь, какой цинизм", — комментирует журналистам Юрий Тандит.

Интересно, что во время встреч официальных переговорщиков с родственниками заложников и разговоров о том, что украинскую сторону и представителей международных гуманитарных миссий не пускают к нашим ребятам, не раз звучали фразы о том, что мы открыты для контактов — Украина готова пускать в свои тюрьмы и СИЗО. "Но они никогда не приедут — боятся", — замечала Ирина Геращенко.

Глобальные же последствия визита Савченко в ОРДО, о которых сегодня говорят в Украине, — это принуждение Украины вести прямые переговоры с террористами. Мол, Москва хочет не быть стороной конфликта, а войну, которую РФ начала и ведет на территории Украины, назвать гражданской. Поэтому некие подобные действия народного депутата Савченко можно расценивать как попытку легализации представителей ОРДЛО.

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Еще одним негативным последствием визита Савченко в Макеевку в СБУ называют усложнения переговорного процесса по освобождению заложников террористов на Донбассе.

"Надеюсь, она это делает, веря в то, что она борец за справедливость, хочет освободить заложников. Но по факту все ее действия мешают Украине ускорить процесс освобождения", — говорит Тандит.

Какой процесс Савченко усложняет — сказать трудно. За последние восемь месяцев, пока часть пленных находятся в Макеевском СИЗО, оттуда с помощью Минска не был освобожден не один человек. Возвращение домой "киборга" Тараса Колодия никоем образ не связано с переговорами в формате трехсторонней контактной группы. Его освободили при участии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Более того, пример освобождения Колодия показывает, что есть возможности освобождения ребят в обход Минска — хотя некоторые "ключи" и затерялись при перевозе их в Кремль. Кто мешал Украине более активно искать и ключи, и людей, и организации, которые способны открывать тюремные двери?

Сегодня переговорный процесс застыл в той же позе, в которой он оказался несколько месяцев назад. Работа далее уточнения списков не идет. И не пойдет — пока не будет конкретного и решительного политического решения.

К слову о политике. Еще одним возможным итогом поездки Савченко в Макеевку будет и политическая составляющая. Для Савченко вопрос освобождения пленных — шанс получить свой электорат. Не зря же она все чаще делает заявления о своем возможном президентстве, и, похоже, сама в него искренне верит. Уже на брифинге под комитетами ВР сегодня она заявила, что власть менять надо, и что нынешняя пойдет туда, куда и власть Януковича.

В ожидании свободы

"Нас сейчас обвиняют, пытаются втянуть в политику, но в то же время Украина сама превратила гуманитарный вопрос в политический", — говорит Виктория Пантюшенко, жена пребывающего в плену более двух лет танкиста Богдана Пантюшенко.

Виктория, как и многие другие родные заложников, на данном этапе поддерживает действия Надежды Савченко в ее желание увидеть пленных. "Она сделала то, что не сделал ни один украинский чиновник, политик, общественный деятель", — говорит она.

С июля 2016 года, когда ребят из здания бывшего СБУ в Донецке перевели в колонию №97 в Макеевке, считанным людям удалось побывать там. Один раз видел заложников представитель ОБСЕ Тони Фриш и один раз их посещали представители Международного Красного Креста.

"Сегодня тема освобождения пленных поднялась на такую высоту, что никто не ожидал, — уверена Людмила Глондар, сестра спецназовца из Кропивницкого Сергея Глондаря, попавшего в плен в Дебальцево. — И многие используют ее в личных целях, делая вид, что кто-то работает. А результатов — ноль. Ни Минск их не дает, ни миссия ОБСЕ, ни Красный Крест. Мы не можем связаться с нашими ребятами более восьми месяцев. Позвонить они нам не могут, написать письмо — всего один раз. Никто из официальных лиц не предложил нам помочь с доставкой посылок. Мы поддержим того, кто может нам помочь, кто на фото или видео покажет нам ребят, услышит их живое слово, скажет, какие они сейчас".

"За эти годы я поняла: мало людей, кому можно действительно доверять. Таких — единицы. И это видно по результатам: освобождений нет. Поэтому мы к каждому человеку, предлагающему помощь или берущемуся освобождать, относимся с осторожностью, — объясняет Виктория Пантюшенко. — Это я могу сказать и о Рубане, и о Савченко. Рубан согласился передать посылки, и ему удалось это сделать еще в прошлом году. И поскольку нет никаких сдвигов в процессе освобождения, для нас ключевым стала возможность передать посылку ребятам. Они сидят там на баланде, без витаминов и в ужасных условиях, и это абсолютно логично, что родственники ищут любые пути для передачи пищи и одежды".

"Мало кто поймет, что это такое не видеть и не слышать своих мужей, братьев, сыновей, не иметь о них информации, — говорит Юлия Коринькова, жена еще одного спецназовца из Кропивницкого Александра Коринькова. — А так у нас появилась надежда — мы увидели их. Посылку, которую мы передавали ранее через Рубана, вселяли в ребят веру и поддерживали огонек надежды, что они не забыты, за них идет борьба. И это для них, думаю, очень важно. А нам важно знать, что они живы! Важно, что благодаря посылкам у них была возможность нормально поесть, почистить зубы, надеть теплую одежду, воспользоваться, для нас банальной, а для них — необходимой, туалетной бумагой и умыться целым куском обычного мыла".

Сегодня родственники заложников террористов на Донбассе лично приехали в Киев на встречу с Надеждой Савченко. Они преодолели сотни километров только ради того, чтобы получить письма от ребят, и главное — хотя бы в двух словах из первых уст услышать, о чем она говорила с ними. "Это нам важно, понимаете!", — срывается Виктория.

Пантюшенко не понимает, почему никто не воспринимает эту всю ситуацию с точки зрения семьи заложника и самого заложника. "Нам неважно, кто показал ребят, кто передал посылки, — повторяет она. — Мы нашли такой путь. Мы ждем освобождения, приближаем его как можем. Но все это время не хотим сидеть сложа руки".

"Мне страшно остаться без ниточки, которая соединяет меня с мужем из-за нашей слабости", — говорит Наталья Герасименко, жена пленного Николая Герасименко.

После запрета Владимиру Рубану посещать ОРДЛО, родственники заложников планируют паковать посылки с одеждой и едой для родных и просить лично помощника главы СБУ Юрия Тандита и члена гуманитарной подгруппы в Минске Ирину Геращенко передать коробки в колонию.

Что же касается планов Надежды Савченко, как сказала во время брифинга у дверей комитетов, она хочет посетить и другие места лишения свободы на территории ОРДЛО, где по ее информации находятся незаконно удерживаемые люди.