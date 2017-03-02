Отжим "украинского" Донбасса, или Кремль прорывает блокаду

2 марта 2017, 02:35

Украине предстоит в кратчайшие сроки проработать модель будущего отопительного сезона без российского газа и донбасского антрацита.

Блокада на Донбассе, судя по развитию ситуации, заканчивается приблизительно так, как себе планировали в Кремле: на предприятия в ОРДЛО, еще вчера платившие налоги в украинский бюджет, заходит российский менеджмент. И Украина теперь понесет значительные экономические потери.

Пока украинские политики устраивают политическое шоу на рельсах на Донбассе (фракция "Самопоміч" на прошлой неделе отбыла блокировать перевозки практически в полном составе, отбросив необходимость голосовать за необходимые законопроекты), сепаратисты "вводят внешнее управление" на стратегически важные украинские предприятия, находящиеся на неподконтрольной территории. Похоже, в Москве решили использовать внутриукраинские политические проблемы с выгодой для себя. 

Захарченко и Плотницкий еще 27 февраля заявили о намерении "национализировать" угольные шахты и металлургические заводы, сепаратистские "парламенты" в тот же день приняли решения о том, что зарегистрированные в Украине предприятия и предприниматели должны платить "налоги" и сепаратистам. То, что раньше рассматривалось бы как захват частных предприятий и могло вызвать негативный резонанс в ЕС и США, теперь подается как спасение этих самых предприятий от техногенной, а трудовых коллективов — гуманитарной катастрофы. Спровоцированной, разумеется, действиями украинской стороны, организовавшей блокаду.

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В Киеве обсуждают разные варианты действий, кроме готовности пойти сепаратистам на уступки. Напомню, что сепаратистские образования на востоке Украины не признаны ни одним государством, а указ Путина о признании изданных в ОРДЛО "документов" — тактический маневр, позволивший России слегка развязать себе руки.

В прошлом году предприятия, работающие на неконтролируемой украинской властью территории, заплатили в бюджет Украины более 30 миллиардов гривен налогов и сборов, и продукция шла на экспорт и обеспечивала внутренние нужды не только в антраците. Что мы получим, начиная с 1 марта? Массовое использование в ОРДЛО схем "серого" экспорта, ведь российско-украинская граница остается неконтролируемой, и вывозить через нее можно неограниченное количество вагонов с грузом. Премьер Владимир Гройсман уже предположил, что Украина может потерять 3,5 миллиарда долларов валютной выручки, несложно догадаться, что этот факт негативно повлияет на курс гривны.

Россия же получает очевидные плюсы. Первое — сокращение бюджетных издержек на содержание марионеточных режимов ЛНР/ДНР, перевод их на полное, либо частичное самофинансирование. Второе — создание новых проблем для Украины с обеспечением себя необходимыми энергетическими ресурсами, сокращение валютных поступлений на 2-3 миллиарда долларов в год. Третье — информационные поводы, позволяющие утверждать, что "Киев отказался от Донбасса". Уверен, что этот тезис будут активно продвигать не только российские медиа, но и дипломаты. Четвертое — возможность активнее влиять на социальную ситуацию в ОРДЛО.

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Очевидно, что одна из ключевых задач руководителей ЛДНР — окончательное выдавливание из Донбасса Рината Ахметова. Установление боевиками контроля над "Донбасс-Ареной", являвшейся штабом оказания гуманитарной помощи от имени олигарха, выглядит показательным жестом. На Донбассе уделяют особое внимание разнообразным символам. Потеря активов самого богатого украинца, чего греха таить, порадует многих сограждан — как обычных, так и политиков, которые постараются приписать себе эти заслуги. Однако как конкретно это скажется на их рейтингах, мы узнаем по мере проявления социально-экономических последствий потери Украиной части своей промышленного потенциала.   

Что касается Украины в целом, то ей предстоит в кратчайшие сроки проработать модель будущего отопительного сезона без российского газа и донбасского антрацита, найти компенсаторы для потерь валютной выручки и решения, позволяющие не превратить Государственный бюджет в тришкин кафтан. Все это возможно только в том случае, когда государственные интересы окажутся над частными и партийными. Но особого выбора сложившаяся ситуация, к сожалению, не оставляет — потребность в неординарных решениях на государственном уровне становится все выше.

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Донбасс Россия Украина авторская статья Евгений Магда блокада Самопомич отжим ЛДНР ОРДЛО
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