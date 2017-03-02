Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева не исключает своей отставки после подписания меморандума с МВФ.

Об этом она заявила во время пресс-конференции, пишет Интерфакс-Украина.

"Но еще раз подчеркиваю, что официально Нацбанк за месяц подаст уведомление. Мы такое сообщение не делали. И все правление Нацбанка работает по очень плотному графику", — отметила глава НБУ.

Отвечая на вопросы о причинах возможной отставки, глава Нацбанка привела пример, когда накануне батальон "Азов" выставил под центральный входом в центробанк гроб с ее головой.

"Если вся страна считает это нормальной ситуацией, то так это и есть. Вы знаете, кто "Азовом" управляет, вы можете озвучить сейчас для телевидения? Нет? Почему? Боитесь?", — обратилась она к журналистам.

Один из журналистов в ответ сказал, что этот батальон контролирует действующий министр.

"А кто ему помогает?" — задала риторический вопрос Гонтарева.

Напомним, ранее сообщилось о намерении Валерии Гонтаревой уйти в отставку. Впрочем, по словам собеседников издания, официально заявление она не писала, однако заявила составу правления Нацбанка, что уходит с должности. Также источники сообщили, что данную инициативу поддержал Порошенко, и Гонтаревой уже ищут замену.