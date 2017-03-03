"Национализация" украинских предприятий по-ЛДНРовски: последствия для боевиков и Киева

Пацаны сказали — пацаны сделали: как и обещали лидеры самопровозглашенных ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко, в ответ на торговую и транспортную блокаду украинскими активистами ОРДЛО, они с 1 марта начали "национализировать" украинские предприятия, которые находились на оккупированной территории. Не прошло и полдня с момента начала введения "внешнего управления" боевиками, как Захарченко отчитался — что в ДНР захватили 40 предприятий, и при этом никто из украинских собственников этих предприятий с ними на связь не выходил.

С отобранными предприятиями, которые ранее были под украинской юрисдикцией, работали согласно украинским законам и платили налоги в украинский бюджет, далее в ОРДЛО планируют поступить следующим образом: перестроить все производственные процессы и переориентировать их на рынки России. Правда, опрошенные "Главредом" эксперты очень сомневаются в том, что эта продукция (в частности, уголь) России будет нужна.

Однако не такими уж безболезненными для Украины будут эти процессы. По мнению экономистов, негативные последствия не заставят себя ждать — бюджет лишится конкретных сумм денег.

Что на практике будет означать эта "национализация" украинских предприятий боевиками? Какие последствия будет иметь для Украины потеря этих предприятий? И выиграют ли от этой затеи в ЛДНР? Об этом и другом — в комментариях экспертов "Главреду".

Президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило:

Вообще, тема введения "внешнего управления" на предприятиях — это тема для юристов, но все происходящее на оккупированной части Донбасса вряд ли может стать предметом обсуждения для них — среди боевиков закон как таковой не действует.

Введение "внешнего управления" на всех украинских предприятиях в самопровозглашенных ЛНР и ДНР означает, что раньше это были украинские предприятия, которые были зарегистрированы на подконтрольной Киеву территории, которые вели свою деятельность, осуществляли сделки и управлялись в соответствии с украинским законом. То есть все предприятия действовали абсолютно легально и согласно украинскому законодательству на подконтрольной Киеву территории.

Теперь же получается, что с 1 марта боевики берут полностью под свой контроль эти предприятия, а украинские собственники с этого момента не имеют никакого влияния на них.

Введение "внешнего управления" на предприятиях, которые находятся в ЛДНР будет значить большие потери для Украины. Какие объемы производства сейчас попадут в руки боевикам, сложно сказать, поскольку это закрытая информация. Но это — предприятия, которые дают значительную добычу угля (энергетического угля и каменноугольного кокса), а, кроме того, они дают значительные объемы металлургического производства. Или, например, как Енакиевский металлургический завод, который производит уже металлопрокат, а коксохимы дают кокс, который потом используется на украинской территории предприятиями в Мариуполе и других городах. Соответственно, их продукция является составляющей украинского промышленного производства, да и украинского ВВП, а также украинского экспорта. Ясно, что если теперь эти предприятия не работают на экономику Украины, то это минус для украинской экономики, и это негативно отразится на уровне вышеперечисленных показателей.

Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов:

О потерях Украины от торговой блокады ОРДЛО говорилось немало, в том числе на официальном уровне. Так, СБУ, подчеркивая значение торговли с территорией, неподконтрольной Украине, опубликовала цифры: в прошлом году украинские предприятия, расположенные на территории этих областей, но зарегистрированные в Украине, заплатили в бюджет Украины более 30 миллиардов гривен. Теперь однозначно эти доходы бюджета будут утрачены. А это большие суммы — это примерно четверть того, что мы тратим на военные нужды в год, это приблизительно 4% доходов бюджета, и это существенные потери.

Кроме того, Украину ждут большие потери валютных поступлений от экспорта. Президент заявил, что потери валютной выручки могут достигнуть 2 миллиардов долларов в год. Правда, промышленники заявили, что общая сумма валютных потерь (с учетом потерь на территориях, подконтрольных Украине) может быть больше — 3,4 миллиарда долларов. Но даже 2 миллиарда — это огромная сумма с учетом того, что после долгих мук и ценой наступления на права граждан Украина от МВФ получила всего 1 миллиард долларов в прошлом году, да и то не финансирования, а в кредит, который нужно возвращать. Поэтому 2 миллиарда валютных потерь серьезно скажутся на валютном балансе и приведут к дальнейшей девальвации гривны, затруднениям в обслуживании долгов и будут иметь тяжелые последствия.

Есть и другие потери, которые не связаны с торговлей с ОРДЛО, но связаны с работой предприятий на подконтрольной Украине территории. Во-первых, наши ТЭС, работающие на угле антрацитовой группы, будут лишены топлива. Это должно привести, как уже объявило правительство, к "веерным отключениям" электроэнергии, а, следовательно, перебоям в работе промышленности. И это создаст дополнительные экономические потери. Или для них придется покупать уголь за границей и платить за него валютой.

Кроме того, нестабильность энергоснабжения окончательно может отпугнуть любых инвесторов в украинскую экономику. Инвесторы, как правило, не идут в страны, где не гарантировано устойчивое снабжение электроэнергией.

Во-вторых, на грани остановки крупнейшие металлургические комбинаты, находящиеся в Мариуполе. Там их два, и они не смогут получать кокс и уголь. Это приведет к дополнительным потерям.

Так что блокада Донбасса будет очень дорого стоить Украине. Не знаю, кому она принесет моральное удовлетворение в виде прекращения "торговли на крови", но украинскую экономику она ставит в абсолютно катастрофическое положение.

Блокада уже длится два месяца. Времени у украинской власти было больше, чем достаточно. Было обращение ЕС к Украине с предложением прекратить блокаду, но оно было проигнорировано. Поэтому сложно что-то изменить сейчас, когда уже есть факт введения "внешнего управления" на украинских предприятиях в ОРДЛО (40 крупнейших украинских предприятий уже под контролем сепаратистов и отныне прекращают платить налоги в украинский бюджет, а будут платить налоги в бюджет ОРДЛО).

Премьер-министр Украины сказал, что дальше в таких условиях мы, очевидно, будем вынуждены закупать уголь антрацитовой группы в России. Имеется в виду, что мы будем закупать тот же донецкий уголь, который будет поступать в Украину не прямо, а через РФ. Это означает, что сепаратисты свои доходы получат, только в большем объеме, а этот уголь будет продаваться Украине по более высокой цене и без уплаты налогов в украинский бюджет. Это еще одно экономическое последствие.

Можно ли будет переиграть ситуацию назад, вернуть предприятия под украинскую юрисдикцию? Очень сомневаюсь. Еще накануне 1 марта, до того, как эти решения были реализованы в Донецке, был какой-то шанс. Теперь не становиться же на колени перед сепаратистами, не извиняться же за все, что было сделано — Украина всего этого делать не будет. А по доброй воле сепаратисты назад не пойдут. Тем более, у них за спиной стоит Россия, и все их шаги согласованы. Ясно, что им даны определенные гарантии, что вся донецкая продукция будет выкупаться Россией, что эти предприятия будут работать. Сепаратистам и России блокада и ее последствия оказались очень выгодными. Есть основания предполагать, что очень скоро экономика ОРДЛО войдет в режим самоокупаемости, сняв финансовую нагрузку с российского бюджета.

Поэтому я не вижу путей и перспектив, чтобы "открутить" ситуацию назад. Вина лежит на тех деятелях украинского правительства, которые своевременно не приняли меры по деблокированию работы с украинскими предприятиями, находящимися на неподконтрольных территориях. За нерешительность, неготовность выполнять украинские законы и нежелание выполнять украинскую Конституцию теперь и будет расплачиваться вся Украина.

Старший аналитик Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь:

С экономической точки зрения, предприятия, находящиеся на территории ОРДЛО, завязаны на Украину. И экономически не выгодно и не целесообразно переориентировать их на другие рынки.

Если говорить о металлургических предприятиях (ДМЗ, ЕМЗ), то руду, которая необходима для металлургических заводов, экономически выгодно завозить только из Украины. Поставки из России можно осуществлять только железной дорогой, а это очень большие расстояния и затраты, которые экономически не оправданы. Российские металлургические заводы, которые расположены намного ближе к местам добычи железной руды в РФ, являются модернизированными и экономически более выгодными.

Соответственно, вряд ли можно будет металлургическим заводам на оккупированной территории конкурировать с российскими за сырье. А из других источников в РФ им неоткуда получать сырье.

То же касается шахт и обогатительных заводов, которые остались на оккупированной территории. На сегодняшний день тот объем угля, который добывается там, продать в РФ (ведь прямого выхода на третьи страны, кроме России, у этих территорий нет) будет проблематично. В России нет спроса на такой уголь и в таких объемах.

Поэтому возникает вопрос — как боевики намерены выходить из этой ситуации? Да, они ввели внешнее управление на предприятиях в ОРДЛО, но при этом они зависимы и от украинских рынков сырья и материалов, и от украинских рынков сбыта.

У нас почти весь металл идет на экспорт — свыше 80% произведенного металла. И он поставляется покупателю морским путем: сначала по морю в Мариуполь, а затем уже вывозился дальше. Мариуполь же остается украинским, а вывозить металл железной дорогой куда-то на российскую территорию, а там перегружать еще куда-то будет очень затратно для боевиков. Опять-таки это не будет экономически выгодно.

Потому у меня есть большие сомнения в том, что крупные заводы смогут существовать за пределами единого с Украиной комплекса.

Следует также отметить, что если учесть заявление премьер-министра Украины о том, что нам, возможно, придется закупать уголь в России, то вполне возможно, что Украина будет покупать у РФ тот же уголь с Донбасса. Ведь и раньше были разговоры о том, что бо́льшая часть угля, который покупался как южноафриканский, но который до того "заехал" в Россию, а потом уже попал к нам, на самом деле был донецким углем. Специалисты, которые могли взять образцы угля, сравнить содержание серы и золы, могут сделать вывод о том, где тот или иной уголь добывался. И эти специалисты устанавливали, что это был отечественный уголь, а не какой-то привозной.

Кроме того, если эти предприятия не смогут продавать свою продукцию в Украине, а в России она будет не нужна, то у них не будет денег и на выплату зарплат. Соответственно, на оккупированных территориях вполне возможны ухудшения социального характера. Ведь до сих пор в значительной степени Украина поддерживала эти регионы, когда покупала продукцию, произведенную в ОРДЛО, и так выплачивалась зарплата работникам на тех территориях.